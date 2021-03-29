Рыбодобытчики предупредили о риске сокращения вылова

Сейчас рыбаки для освобождения мощностей периодически перегружают муку на транспортные суда и отправляют в порт, говорит Зверев. Если поправки Кодекс торгового мореплавания в таком виде будут приняты, то, например, во время минтаевой путины рыбакам придется каждые 20-25 дней направлять рыбопромысловые суда в порты, чтобы перегрузить муку, рассказывает Зверев. Путь до порта и обратно, учитывая стоянку, занимает в среднем около 10 суток. Потеря промыслового времени приведет к недовылову, а затраты увеличатся примерно на 100 млн руб. за один такой рейс. Это приведет к существенному росту себестоимости рыбопродукции, заключает он. А производство рыбной муки станет нецелесообразным, говорит президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Дальневосточные предприятия могут потерять до 10 млрд руб. ежегодного дохода от ее реализации. Для минтаевого промысла это 5-6% от суммарного дохода предприятий, добавляет он.