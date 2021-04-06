В «Инвитро» появятся точки «Сбер еаптеки»

В ближайшие несколько месяцев стороны планируют запустить в столице еще пять точек. В дальнейшем партнеры могут расширить проект и на другие регионы присутствия «Инвитро», рассказал ее представитель. Точное количество точек, в которых появится «Сбер еаптека», он не назвал.