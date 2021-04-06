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В «Инвитро» появятся точки «Сбер еаптеки»

Это позволит «Сбер еаптеке» торговать рецептурными препаратами
Мария Котова
Несмотря на легализацию доставки безрецептурных препаратов, наибольшим спросом у покупателей пользуется услуга бронирования с возможностью забрать заказ в выбранной аптеке /МАКСИМ СТУЛОВ / ВЕДОМОСТИ

Онлайн-сервис для заказа лекарств «Сбер еаптека» начал открывать аптеки в медицинских офисах сети лабораторий «Инвитро», рассказал «Ведомостям» представитель последней. Основатель и совладелец «Сбер еаптеки» Антон Буздалин эту информацию подтвердил. По их словам, первая точка уже открылась на ул. Конюшковской в Пресненском районе Москвы.

В ближайшие несколько месяцев стороны планируют запустить в столице еще пять точек. В дальнейшем партнеры могут расширить проект и на другие регионы присутствия «Инвитро», рассказал ее представитель. Точное количество точек, в которых появится «Сбер еаптека», он не назвал.

Сейчас у компании, по собственным данным, более 1500 медицинских офисов в шести странах, из которых 1409 – в России. Сотрудничество «Инвитро» и «Сбер еаптеки» позволит пациентам получать все необходимые услуги прямо на территории медицинского офиса, они смогут приобрести нужные препараты сразу после прохождения лабораторных исследований и консультаций врача, уточняют представители компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных