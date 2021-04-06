В «Инвитро» появятся точки «Сбер еаптеки»Это позволит «Сбер еаптеке» торговать рецептурными препаратами
Онлайн-сервис для заказа лекарств «Сбер еаптека» начал открывать аптеки в медицинских офисах сети лабораторий «Инвитро», рассказал «Ведомостям» представитель последней. Основатель и совладелец «Сбер еаптеки» Антон Буздалин эту информацию подтвердил. По их словам, первая точка уже открылась на ул. Конюшковской в Пресненском районе Москвы.
В ближайшие несколько месяцев стороны планируют запустить в столице еще пять точек. В дальнейшем партнеры могут расширить проект и на другие регионы присутствия «Инвитро», рассказал ее представитель. Точное количество точек, в которых появится «Сбер еаптека», он не назвал.
Сейчас у компании, по собственным данным, более 1500 медицинских офисов в шести странах, из которых 1409 – в России. Сотрудничество «Инвитро» и «Сбер еаптеки» позволит пациентам получать все необходимые услуги прямо на территории медицинского офиса, они смогут приобрести нужные препараты сразу после прохождения лабораторных исследований и консультаций врача, уточняют представители компаний.