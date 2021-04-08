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Холдинг «Интеррос» построит новый горнолыжный курорт в Сочи

Объем инвестиций в проект оценивается в 80 млрд руб.
Татьяна Морозова
Андрей Гордеев / Ведомости

Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина планирует построить новый круглогодичный горнолыжный курорт в Сочи под названием «Долина Васта», сообщили «Ведомостям» в пресс-службе холдинга. Для этого «Интеррос» подписал соглашение с госкорпорацией ВЭБ.РФ и компанией «Васта Дискавери», собственником которой является Сергей Бачин — руководитель девелоперских проектов «Интерроса» и председатель совета директоров горнолыжного курорта «Роза Хутор». 

Курорт расположится на землях рекреационного назначения Сочинского национального парка и будет включать в себя горнолыжный центр, пансионат, санаторий, СПА-отели и водолечебницу с минеральными бюветами, уточнили в холдинге. 

ВЭБ.РФ выступит в проекте в качестве инвестиционного и финансового консультанта, а также организует синдицированное проектное финансирование строительства курорта, сообщили в пресс-службе госкорпорации. «Васта Дискавери» займется непосредственной реализацией проекта. Общий объем инвестиций в новый курорт оценивается в 80 млрд руб. Предполагается, что источниками финансирования станут собственные и заемные средства. Транспортная и инженерная инфраструктура будет построена за счет бюджетных средств, отмечается в сообщении ВЭБа. 

Проект всесезонного горного курорта предусматривает создание в течение ближайших четырех лет (2021-2025 гг.) необходимой туристической инфраструктуры для оздоровительного и горнолыжного отдыха. В частности, инициаторы проекта запланировали строительство 80 км горнолыжных трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км. 

«В настоящее время проект курорта «Долина Васта» находится в стадии разработки, по завершении которой он пройдет все предусмотренные законом процедуры согласования, включая экологическую экспертизу и общественные слушания», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Интерроса» Сергея Батехина. Он подчеркнул, что «Интеррос», как инвестор проекта, «приложит все свои усилия и накопленный опыт для того, чтобы новый курорт отвечал самым высоким технологическим и экологическим стандартам и стал, наряду с «Роза Хутор», новой жемчужиной города Сочи». 

Как отметили в госкорпорации, появление в горном кластере нового курорта обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест, а с учетом развития сопутствующих сервисов – до 5 тыс. рабочих мест. Планируется, что курорт сможет принимать до 1,5 млн гостей в год. 

Холдингу «Интеррос» также принадлежит горнолыжный курорт «Роза хутор». Потанин вложил в строительство «Розы Хутор» около $2,2 млрд, из них около $500 млн собственных средств, оставшаяся сумма была профинансирована преимущественно за счет кредита ВЭБа (размер кредита составил 72,8 млрд руб.), а также за счет средств «Норникеля», сообщал в 2014 г. Forbes. Согласно данным «Спарк-Интерфакс», выручка ООО «Роза Хутор» в 2019 г. составила 6,5 млрд руб., убыток — 3,7 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных