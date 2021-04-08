Холдинг «Интеррос» построит новый горнолыжный курорт в Сочи

«В настоящее время проект курорта «Долина Васта» находится в стадии разработки, по завершении которой он пройдет все предусмотренные законом процедуры согласования, включая экологическую экспертизу и общественные слушания», — приводит пресс-служба слова гендиректора «Интерроса» Сергея Батехина. Он подчеркнул, что «Интеррос», как инвестор проекта, «приложит все свои усилия и накопленный опыт для того, чтобы новый курорт отвечал самым высоким технологическим и экологическим стандартам и стал, наряду с «Роза Хутор», новой жемчужиной города Сочи».