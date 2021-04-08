Промышленники предупредили о риске дефицита расходников для кондиционеров

В Минпромторге «Ведомостям» сообщили, что министерство будет выдавать лицензии на осуществление деятельности по импорту хладагентов. Представитель ведомства подчеркнул, что поскольку решение ЕЭК вступает в силу с 18 апреля, то и заявки на лицензии вместе с их выдачей возможны только с 18 апреля. «Срок выдачи лицензий в соответствии с наднациональным законодательством ЕАЭС составляет 15 рабочих дней», — заявили в министерстве.