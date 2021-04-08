Промышленники предупредили о риске дефицита расходников для кондиционеров

Промышленники предупредили о риске дефицита расходников для кондиционеровОн может возникнуть на фоне введения новых правил импорта хладагентов, считают в Россоюзхолодпроме
Российский союз предприятий холодильной промышленности (Россоюзхолодпром) направил письма главам Минприроды, Федеральной таможенной службы (ФТС) и Росприроднадзора, в которых предупредил о риске срыва поставок в Россию хладагентов для кондиционеров и холодильного оборудования из-за новых правил импорта.
Копии обращений есть в распоряжении «Ведомостей», их подлинность подтвердил председатель правления союза Юрий Дубровин. Представители Минприроды и ФТС подтвердили получение обращения союза, представитель Росприроднадзора на запрос «Ведомостей» не ответил.
По мнению союза, риск для поставок возник из-за новых правил ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза гидрофторуглеродов (ГФУ)— класса веществ, к которым относятся хладагенты. Новые правила, утвержденные Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), вступают в силу 18 апреля и предполагают лицензирование деятельности по импорту гидрофторуглеродов. При этом порядок получения лицензий не определен, указывается в обращении союза.
«ГФУ на территории РФ не производятся. Задержка регулируемых товаров на таможенной границе РФ ввиду отсутствия у поставщиков разрешительных документов приведет к срыву поставок и убыткам уимпортеров и потребителей ГФУ. Дефицит предложения на рынке, с большой вероятностью, обернется серьезными техническими проблемами для организаций, эксплуатирующих холодильное и климатическое оборудование в оборонном, общепромышленном и продуктовом секторе», — говорится в письме.
По словам Дубровина, на сегодняшний день компании не знают, по какой форме подавать заявку на лицензию — порядок ее получения законодательно не определен. «На данный момент складские запасы дистрибьюторов ГФУ позволяют обеспечить потребителей на период не более, чем 30-40 дней», — указано в обращении.
Представитель сети магазинов «Азбука вкуса» сообщил «Ведомостям», что «ситуация с поставками хладагентов сейчас непонятная, и цены на фреон у поставщиков начали расти». Представитель сети гипермаркетов «Лента» рассказал что, «по данным наших поставщиков хладагентов, фреона 404а достаточно на складах, однако на рынке нет нужного объёма информации о лицензировании и планируемых квотах». Представитель онлайн-гипермаркета «Утконос» от комментариев отказался, представители X5 Retail Group, «Магнита», «Дикси», «Ашана» и «Вкусилла» на запрос «Ведомостей» не ответили.
В Минпромторге «Ведомостям» сообщили, что министерство будет выдавать лицензии на осуществление деятельности по импорту хладагентов. Представитель ведомства подчеркнул, что поскольку решение ЕЭК вступает в силу с 18 апреля, то и заявки на лицензии вместе с их выдачей возможны только с 18 апреля. «Срок выдачи лицензий в соответствии с наднациональным законодательством ЕАЭС составляет 15 рабочих дней», — заявили в министерстве.
Представитель Минприроды сообщил «Ведомостям», что «большого риска возникновения дефицита хладагентов нет». На данный момент министерство совместно с Росприроднадзором, Минпромторгом, ФТС и ЕЭК прорабатывает этот вопрос. «Готовятся разъяснения», — рассказали в ведомстве.
В марте 2020 г. правительство России ратифицировало Монреальский протокол к Венской конвенции по веществам, разрушающим озоновый слой. К 2036 г. Россия должна значительно снизить потребление гидрофторуглеродов, относящихся к группе сверхпарниковых газов. Альтернатива им есть в виде следующего поколения хладагентов — ГФО (гидрофторолефины), рассказали в Минприроды.