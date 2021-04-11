Товары IKEA можно будет забрать в пунктах выдачи заказов Ozon

О том, что Ozon начал сотрудничать со шведской IKEA и будет доставлять до заказчиков отдельные категории ее товаров, «Ведомостям» стало известно из Telegram-канала «Владельцы ПВЗ и КС», который создан для профессионального общения владельцев курьерских служб. Из сообщений его участников следует, что клиенты IKEA могут оформить заказ на официальном сайте компании, а забрать его можно через пункты выдачи заказов (ПВЗ) или курьерскую службу Ozon. Представитель интернет-ритейлера информацию о сотрудничестве с IKEA подтвердил, но детали не раскрыл. В московском офисе шведской компании от комментариев отказались.