Товары IKEA можно будет забрать в пунктах выдачи заказов Ozon

Товары IKEA можно будет забрать в пунктах выдачи заказов OzonШведская компания впервые привлекла для доставки сторонний интернет-магазин
О том, что Ozon начал сотрудничать со шведской IKEA и будет доставлять до заказчиков отдельные категории ее товаров, «Ведомостям» стало известно из Telegram-канала «Владельцы ПВЗ и КС», который создан для профессионального общения владельцев курьерских служб. Из сообщений его участников следует, что клиенты IKEA могут оформить заказ на официальном сайте компании, а забрать его можно через пункты выдачи заказов (ПВЗ) или курьерскую службу Ozon. Представитель интернет-ритейлера информацию о сотрудничестве с IKEA подтвердил, но детали не раскрыл. В московском офисе шведской компании от комментариев отказались.
IKEA – одна из крупнейших сетей по продаже мебели и товаров для дома в мире: она включает в себя в общей сложности 445 торговых центров. Владелец компании – зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting Ingka Foundation. Продажи IKEA за 2020 финансовый год составили 35,2 млрд евро. В России у компании сейчас работает 17 магазинов.