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Товары IKEA можно будет забрать в пунктах выдачи заказов Ozon

Шведская компания впервые привлекла для доставки сторонний интернет-магазин
Вера Кузьмина
Ozon изначально строил логистическую инфраструктуру не только для своих продаж, но также чтобы предложить ее рынку для коммерческого использования /Евгений Разумный / Ведомости

О том, что Ozon начал сотрудничать со шведской IKEA и будет доставлять до заказчиков отдельные категории ее товаров, «Ведомостям» стало известно из Telegram-канала «Владельцы ПВЗ и КС», который создан для профессионального общения владельцев курьерских служб. Из сообщений его участников следует, что клиенты IKEA могут оформить заказ на официальном сайте компании, а забрать его можно через пункты выдачи заказов (ПВЗ) или курьерскую службу Ozon. Представитель интернет-ритейлера информацию о сотрудничестве с IKEA подтвердил, но детали не раскрыл. В московском офисе шведской компании от комментариев отказались.

IKEA – одна из крупнейших сетей по продаже мебели и товаров для дома в мире: она включает в себя в общей сложности 445 торговых центров. Владелец компании – зарегистрированный в Нидерландах фонд Stichting Ingka Foundation. Продажи IKEA за 2020 финансовый год составили 35,2 млрд евро. В России у компании сейчас работает 17 магазинов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных