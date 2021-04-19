Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Coca-Cola начала производство биодобавок в России

Это новое направление бизнеса американской компании
Екатерина Бурлакова
Чаще всего добавки выпускаются в виде таблеток, капсул, а жидкие формы пока наиболее свободная ниша /PIXABAY

Coca-Cola в России начала производство биологически активных добавок (БАД) под брендом BotanIQ, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это напитки и капли с разными полезными функциями: например, комплекс c биотином и коллагеном для волос и ногтей, с инулином и биотином для поддержания работы кишечника, c витаминами В6, В12, D3, фолиевой кислотой и имбирем для иммунной системы и др. Компания уже договорилась о поставках этой продукции в «Азбуку вкуса» и онлайн-магазин 4fresh. Их представители эту информацию подтвердили. Представитель Coca-Cola добавляет, что компания также рассматривает в будущем возможность сотрудничества по БАДам и с аптеками.

Производство напитка BotanIQ находится в Испании на площадке одного из партнеров Coca-Cola HBC, а капли выпускаются в России в партнерстве с предприятием «Лаборатория современного здоровья» в Новосибирской области. Представитель Coca-Cola уверяет, что для российского рынка это совершенно новая категория на стыке биодобавок и функциональных напитков, разработанная специалистами входящего в группу производителя соков «Мултон» с привлечением экспертов в области нутрициологии, диетологии и фармации. При этом зарегистрирован BotanIQ именно как БАД, следует из информации на упаковке. Этой категории у Coca-Cola пока нет ни в России, ни в других странах. Если проект окажется удачным, то компания будет готова расширить число ритейлеров-партнеров и начать экспорт, говорит собеседник «Ведомостей».

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных