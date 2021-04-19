Coca-Cola начала производство биодобавок в России

Coca-Cola начала производство биодобавок в РоссииЭто новое направление бизнеса американской компании
Coca-Cola в России начала производство биологически активных добавок (БАД) под брендом BotanIQ, сообщил «Ведомостям» представитель компании. Это напитки и капли с разными полезными функциями: например, комплекс c биотином и коллагеном для волос и ногтей, с инулином и биотином для поддержания работы кишечника, c витаминами В6, В12, D3, фолиевой кислотой и имбирем для иммунной системы и др. Компания уже договорилась о поставках этой продукции в «Азбуку вкуса» и онлайн-магазин 4fresh. Их представители эту информацию подтвердили. Представитель Coca-Cola добавляет, что компания также рассматривает в будущем возможность сотрудничества по БАДам и с аптеками.
Производство напитка BotanIQ находится в Испании на площадке одного из партнеров Coca-Cola HBC, а капли выпускаются в России в партнерстве с предприятием «Лаборатория современного здоровья» в Новосибирской области. Представитель Coca-Cola уверяет, что для российского рынка это совершенно новая категория на стыке биодобавок и функциональных напитков, разработанная специалистами входящего в группу производителя соков «Мултон» с привлечением экспертов в области нутрициологии, диетологии и фармации. При этом зарегистрирован BotanIQ именно как БАД, следует из информации на упаковке. Этой категории у Coca-Cola пока нет ни в России, ни в других странах. Если проект окажется удачным, то компания будет готова расширить число ритейлеров-партнеров и начать экспорт, говорит собеседник «Ведомостей».