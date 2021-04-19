Coca-Cola начала производство биодобавок в России

Производство напитка BotanIQ находится в Испании на площадке одного из партнеров Coca-Cola HBC, а капли выпускаются в России в партнерстве с предприятием «Лаборатория современного здоровья» в Новосибирской области. Представитель Coca-Cola уверяет, что для российского рынка это совершенно новая категория на стыке биодобавок и функциональных напитков, разработанная специалистами входящего в группу производителя соков «Мултон» с привлечением экспертов в области нутрициологии, диетологии и фармации. При этом зарегистрирован BotanIQ именно как БАД, следует из информации на упаковке. Этой категории у Coca-Cola пока нет ни в России, ни в других странах. Если проект окажется удачным, то компания будет готова расширить число ритейлеров-партнеров и начать экспорт, говорит собеседник «Ведомостей».