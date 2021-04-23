Убытки пассажирских авиакомпаний РФ в 2020 году составили почти 200 млрд рублей

«2020 год характеризовался снижением практически всех показателей деятельности авиакомпаний, за исключением грузовых перевозок. Объем перевезенных грузов и почты за год увеличился на 2,3%», – рассказал на общем собрании АЭВТ президент этой организации Владимир Тасун. За прошлый год авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, снижение составило 46% к 2019 г.