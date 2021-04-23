Убытки пассажирских авиакомпаний РФ в 2020 году составили почти 200 млрд рублей

Убытки пассажирских авиакомпаний РФ в 2020 году составили почти 200 млрд рублейПеревозчики вновь просят господдержки для избежания банкротств
Операционные убытки авиакомпаний подсчитали в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Совокупные убытки всех пассажирских и грузовых авиакомпаний за прошлый год оказались меньше – 132,9 млрд руб.
«2020 год характеризовался снижением практически всех показателей деятельности авиакомпаний, за исключением грузовых перевозок. Объем перевезенных грузов и почты за год увеличился на 2,3%», – рассказал на общем собрании АЭВТ президент этой организации Владимир Тасун. За прошлый год авиакомпании перевезли 69,2 млн пассажиров, снижение составило 46% к 2019 г.
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