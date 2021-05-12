Минприроды хочет разрешить разделять и объединять лицензии на пользование недрами

Минприроды хочет разрешить разделять и объединять лицензии на пользование недрамиЭтот механизм позволит нефтяникам получить льготы при добыче трудноизвлекаемых запасов
Минприроды разработало законопроект, который позволит нефтегазовым, металлургическим и другим компаниям-недропользователям разделять, выделять и объединять участки недр федерального значения в рамках действующих лицензий. «Ведомости» ознакомились с его содержанием, подлинность подтвердили в министерстве.
Документ, предусматривающий поправки в закон «О недрах», разработан по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, которое он дал в феврале 2021 г., уточняется в пояснительной записке.
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