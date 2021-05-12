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Минприроды хочет разрешить разделять и объединять лицензии на пользование недрами

Этот механизм позволит нефтяникам получить льготы при добыче трудноизвлекаемых запасов
Анна Подлинова
Корчагинское месторождение в Каспийском море /Валерий Матыцин / ТАСС

Минприроды разработало законопроект, который позволит нефтегазовым, металлургическим и другим компаниям-недропользователям разделять, выделять и объединять участки недр федерального значения в рамках действующих лицензий. «Ведомости» ознакомились с его содержанием, подлинность подтвердили в министерстве.

Документ, предусматривающий поправки в закон «О недрах», разработан по поручению первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, которое он дал в феврале 2021 г., уточняется в пояснительной записке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных