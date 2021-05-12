Минприроды хочет разрешить разделять и объединять лицензии на пользование недрами

Минприроды разработало законопроект, который позволит нефтегазовым, металлургическим и другим компаниям-недропользователям разделять, выделять и объединять участки недр федерального значения в рамках действующих лицензий. «Ведомости» ознакомились с его содержанием, подлинность подтвердили в министерстве.