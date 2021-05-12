Россия может собрать один из самых высоких в истории урожаев зерна

Россия может собрать один из самых высоких в истории урожаев зернаОна также останется лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок
Минсельхоз США (USDA) опубликовал прогноз урожая зерновых в 2021 г. России, по мнению ведомства, в этом году удастся собрать 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна. Это очень высокая и оптимистичная оценка, считает гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.
Он напоминает, что американская методика расчета отличается от российской: у нас дополнительно учитывают Крым (прогноз урожая там в этом году – 1,7 млн т), а также зернобобовые и гречиху (это еще 4–5 млн т). С учетом этого урожай может быть сопоставим с прошлогодним, который был вторым в истории и составил 133,5 млн т, рассуждает эксперт.
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