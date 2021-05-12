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Россия может собрать один из самых высоких в истории урожаев зерна

Она также останется лидером по поставкам пшеницы на мировой рынок
Екатерина Бурлакова
Валерий Матыцин / ТАСС

Минсельхоз США (USDA) опубликовал прогноз урожая зерновых в 2021 г. России, по мнению ведомства, в этом году удастся собрать 126,5 млн т, из которых 85 млн т пшеницы и 41,5 млн т фуражного зерна. Это очень высокая и оптимистичная оценка, считает гендиректор аналитической компании «Прозерно» Владимир Петриченко.

Он напоминает, что американская методика расчета отличается от российской: у нас дополнительно учитывают Крым (прогноз урожая там в этом году – 1,7 млн т), а также зернобобовые и гречиху (это еще 4–5 млн т). С учетом этого урожай может быть сопоставим с прошлогодним, который был вторым в истории и составил 133,5 млн т, рассуждает эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных