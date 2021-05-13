Совкомбанк договорился о покупке факторинговой группы НФК

Совкомбанк договорился о покупке факторинговой группы НФКБанк рассчитывает закрепиться среди крупнейших игроков этого рынка, сообщили источники «Ведомостей»
Совкомбанк подписал соглашение о покупке факторинговой группы НФК у ФК «Никойл» Людмилы Коган, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с условиями сделки. Другой источник, близкий к одной из сторон сделки, подтвердил эту информацию: «Между “Никойлом” и Совкомбанком подписано обязывающее соглашение о покупке НФК. На прошлой неделе были поданы документы в Федеральную антимонопольную службу».
По словам собеседника «Ведомостей», Совкомбанку интересен бизнес НФК по финансированию предприятий малого и среднего бизнеса, а также команда и экспертиза компании в факторинге. «НФК — последний независимый фактор из топ-10, и для Совкомбанка его покупка отличный шанс закрепиться среди крупнейших игроков», — сказал источник. Он не уточнил сумму сделки.
В пресс-службе Совкомбанка отказались от комментариев, в НФК, ЦБ и ФАС не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала.
В группу НФК входят банк «Национальная факторинговая компания» и небанковская факторинговая компания «НФК-Премиум». По данным отчетности ГК НФК, активы группы по состоянию на 31 декабря 2020 года составляли 25,4 млрд руб., капитал — 3,07 млрд руб. В рейтинге Ассоциации факторинговых компаний занимает 7 место по размеру факторингового портфеля с показателем 27,55 млрд руб., в то время как структура Совкомбанка — «Совком Факторинг» на 10 месте с показателем 15,33 млрд руб. Как указано на сайте ЦБ, 100% ГК НФК контролируются ООО «Финансовая корпорация “Никойл”», конечным бенефициаром которой является основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган. 21% акций банка находятся в залоге у «Уралсиба». В рамках сделки залог с пакета акций будет снят, пояснил собеседник «Ведомостей».
Это третья сделка Совкомбанка по покупке активов в этом году. В начала апреля компания закрыла сделку по покупке банка «Восточный» у «Финвижн холдингс», Шерзода Юсупова и фонда Baring Vostok, а в мае объявила о консолидации 100% ИК «Септем Капитал», владеющей мобильным сервисом по продаже облигаций для частных инвесторов «Yango. Доходчивые вложения». За последние три года Совкомбанк также купил Росевробанк, «Либерти Страхование», СК «Метлайф», «Соллерс Финанс»,«Оней Банк», Евразийский банк и др.
Сделка усилит позиции Совкомбанка на быстрорастущем факторинговом рынке, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. «НФК работает в высокомаржинальном сегменте факторинга, что отвечает стратегии Совкомбанка в сделках M&A. К тому же группа НФК обладает крупнейшей базой дебиторов среди всех факторов, а по числу активных клиентов входит в ТОП-3, что открывает возможности кросс-продаж продуктов Совкомбанка», — сказал Доронкин. По его словам, факторинг в целом представляется достаточно перспективным сегментом: несмотря на пандемию, объем выплаченного финансирования в 2020 году вырос на 24%, что превысило результаты докризисного 2019 года (19%).
Сделка по покупке группы НФК говорит о ставке банка на повышение своей универсализации, прокомментировал управляющий директор по рейтингам кредитных институтов «Эксперт РА» Александр Сараев. По его словам, НФК обладает «достаточно высокой» доходность факторингового портфеля. «Учитывая то, что Совкомбанк всегда ориентируется на бизнес с рентабельностью 20%+ (ROE) по любому направлению, то вот эта сделка явно вписывается в их общую канву», — сказал он.
«НФК достаточно прибыльная, — соглашается директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин. — Если смотреть в терминах доходности на капитал, она зарабатывает в районе 25% на капитал. Это достаточно хорошая доходность. НФК по сути банк, факторинг — это банковские услуги. Соответственно, тут вопрос цены, которую Совкомбанк за нее заплатил».
Совкомбанк входит в десятку крупнейших банков России с активами в размере 1,48 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2020 года. Банк включен ЦБ в список системно-значимых кредитных организаций. В банке работают 17 тыс. сотрудников в 2 тыс. офисах. Также в группу входят 2 страховые компании, лизинговая, факторинговая, брокерская компании. Банк также владеет контрольным пакетом электронной торговой площадки РТС-тендер. В стадии присоединения находятся Евразийский банк и банк «Восточный».