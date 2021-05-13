Совкомбанк договорился о покупке факторинговой группы НФК

В группу НФК входят банк «Национальная факторинговая компания» и небанковская факторинговая компания «НФК-Премиум». По данным отчетности ГК НФК, активы группы по состоянию на 31 декабря 2020 года составляли 25,4 млрд руб., капитал — 3,07 млрд руб. В рейтинге Ассоциации факторинговых компаний занимает 7 место по размеру факторингового портфеля с показателем 27,55 млрд руб., в то время как структура Совкомбанка — «Совком Факторинг» на 10 месте с показателем 15,33 млрд руб. Как указано на сайте ЦБ, 100% ГК НФК контролируются ООО «Финансовая корпорация “Никойл”», конечным бенефициаром которой является основной акционер банка «Уралсиб» Людмила Коган. 21% акций банка находятся в залоге у «Уралсиба». В рамках сделки залог с пакета акций будет снят, пояснил собеседник «Ведомостей».