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Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка «Восточный»

Ведомости

Совкомбанк закрыл сделку по покупке банка «Восточный» у «Финвижн холдингс», Шерзода Юсупова и фонда Baring Vostok, сообщили в пресс-службе Совкомбанка

Их совокупная доля владения составляла 91,6% акций (42,01% у «Финвижн холдингс», 41,63% у Baring Vostok через Evision Holdings, около 8% у Юсупова). 

Совкомбанк получил соответствующие разрешения Федеральной антимонопольной службы и Банка России, уточняется в сообщении. После закрытия сделки Совкомбанк докапитализирует «Восточный» на 7 млрд руб. из собственных средств. 

«Данная мера позволит «Восточному» с большим запасом выполнять все нормативы по капиталу с учетом надбавок, рекомендованных Банком России», — сказано в сообщении. Стороны не раскрыли финансовых параметров сделки, отметив, что она проходит «на рыночных условиях». Присоединение и интеграция «Восточного» в систему Совкомбанка должна произойти в течение 12-18 месяцев. 

Банк «Восточный» имеет 570 офисов, большинство из которых расположены в Дальневосточном федеральном округе, его активы составляют 192 млрд руб. по МСФО. Совкомбанк является системнозначимым банком — его активы составляют 1,5 трлн руб. по МСФО. 

«Восточный» до конца декабря 2020 г. находился в состоянии корпоративного конфликта, который закончился отказом банка от иска на 2,5 млрд руб. к основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и др.

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Спор между «Восточным» и Baring Vostok длился несколько лет. Он начался после того, как в 2016 г. перед объединением контролировавшегося Артемом Аветисяном «Юниаструм банка» с банком «Восточный экспресс» компании «Финвижн» и Evison заключили опцион, согласно которому первая получала право выкупить 9,99% акций объединенного банка за 750 млн руб. Однако позже Baring Vostok отказался исполнять опцион, объяснив это выводом из «Юниаструма» перед слиянием активов на сумму 3,6 млрд руб. Тем не менее, в мае 2019 г. Амурский арбитражный суд обязал Evison исполнить опцион и передать акции «Финвижн». В итоге фонд потерял контроль над банком, его получили Аветисян и его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов.

Позже Evison обратилась в Верховный суд России для пересмотра дела. В конце мая этого года суд отказался рассмотреть кассационную жалобу компании и подтвердил правовую позицию «Финвижн». Сейчас доля компании и партнеров Аветисяна в банке превышает 50%, Evison владеет 42% кредитной организации.

Параллельно с этим в феврале 2019 г. по заявлению Юсупова было возбуждено уголовное дело против Калви и еще шести человек. Их обвинили в хищении 2,5 млрд руб. у «Восточного». По данным следствия, банк принял пакет акций люксембургской компании IFTG в счет погашения кредита на 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро» (также принадлежало фонду). Юсупов на совете директоров проголосовал за сделку, но позднее счел замену неравноценной и обратился в ФСБ. 

Следствие оценило справедливую стоимость пакета акций в 600 тыс. руб. и возбудило дело о мошенничестве. В конце декабря 2019 г. обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата).

28 октября 2020 г. компании заявили о взаимном отзыве к «Финвижн» и кипрской компании Evison, принадлежащей Baring Vostok, исков во всех юрисдикциях ввиду возвращения «Восточному» 2,5 млрд руб. После этого, 12 ноября, Верховный суд освободил Калви из-под домашнего ареста, где он находился с апреля прошлого года. При этом в отношении предпринимателя был введен запрет на совершение ряда действий. Мещанский суд продлил эту меру до 4 июня 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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