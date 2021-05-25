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Борис Титов уйдет с поста бизнес-омбудсмена

Он занимает его с момента учреждения должности в 2012 году
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов в 2021 г. уйдет с должности и не будет выдвигаться на следующий срок. Об этом он заявил, выступая на XV Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, трансляция которого велась на Youtube. 

«21 июня 2017 г. пошел уже второй срок пребывания меня (в должности бизнес-омбудсмена — прим.ред.), президент меня переназначил. Поэтому все мы понимаем, с математикой у предпринимателей неплохо — этот год будет завершающим. <...>. Я хочу сказать, что для меня это незыблемое правило, и не только для меня, но и для всех уполномоченных по защите прав предпринимателей […] Моя позиция остается прежней — нельзя прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом. Десять лет — это предельный срок, когда мы можем считать свою работу с повышающей эффективностью», — сказал Титов. 

Согласно Федеральному закону «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ», бизнес-омбудсмен назначается президентом России с «учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет». Один и тот же человек не может быть назначен более чем на два срока. 

Институт уполномоченного при президенте России по защите прав бизнесменов создали после выборов в 2012 г. Первым бизнес-омбудсменом в России стал Борис Титов. В июне 2017 г. его переназначили на новый срок. В ноябре 2017 г. «Партия Роста», которую возглавляет Титов, объявила о его выдвижении в кандидаты в президенты России. Одновременно с этим Титов был советником президента. 

Одна из наиболее известных инициатив Титова в качестве бизнес-омбудсмена — это создание так называемого «лондонского списка». В 2018 г. Титов встретился в Лондоне с бизнесменами, уехавшими из России в связи с заведенными на них уголовными делами. На встречу пришли около 40 человек, Титов предложил собравшимся вернуться в Россию. Список бизнесменов был передан в Кремль.

7 февраля бизнес-омбудсмен обнародовал список из 16 предпринимателей, эмигрировавших из-за уголовного преследования, но желающих вернуться в Россию. В него, в частности, вошли бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, экс-гендиректор Подшипникового завода № 6 Константин Капчук, основатель холдинга «МАРТА» Георгий Трефилов, а также бизнесмены Алексей Шматко, Леонид Кураев и другие. Каковкин также был в этом списке.

При таких договоренностях на территорию России уже вернулись 11 бизнесменов. В 2018 г. в Россию приехали Эрнест Ким, Дмитрий Паньков, Сергей Капчук, Алексей Кузнецов, Анатолий Локтионов, Андрей Каковкин, в 2019 г. ‒ Леонид Кураев, Роман Cтародубец, Юлия Макурина, в 2020 г. ‒ Алексей Латыпов и Михаил Ершов.

В июне 2020 г. программа возвращения бизнесменов из «лондонского списка» была приостановлена из-за пандемии коронавируса. «Пока у нас "корона-стоп" на эту тему, пока мы не планируем никого возвращать», — говорил он тогда. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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