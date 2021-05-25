Борис Титов уйдет с поста бизнес-омбудсмена

«21 июня 2017 г. пошел уже второй срок пребывания меня (в должности бизнес-омбудсмена — прим.ред.), президент меня переназначил. Поэтому все мы понимаем, с математикой у предпринимателей неплохо — этот год будет завершающим. <...>. Я хочу сказать, что для меня это незыблемое правило, и не только для меня, но и для всех уполномоченных по защите прав предпринимателей […] Моя позиция остается прежней — нельзя прирастать к месту, нельзя больше двух сроков заниматься одним и тем же делом. Десять лет — это предельный срок, когда мы можем считать свою работу с повышающей эффективностью», — сказал Титов.