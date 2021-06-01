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«Почта России» хочет доставлять лекарства на дом

Найти партнеров среди аптечных сетей ей будет сложно
Мария Котова
«Почта России» получила лицензию на дистанционную торговлю лекарствами /РИА Новости

«Почта России» получила лицензию на дистанционную торговлю лекарствами, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он уточнил, что организация намерена доставлять на дом заказы, сделанные потребителями на партнерских маркетплейсах и в интернет-аптеках. С кем именно «Почта России» будет сотрудничать, ее представитель не сказал. По его словам, для развития нового направления организация инвестировала 3 млн руб. в модернизацию логистического центра во Внукове, сделав в нем отдельную зону для хранения препаратов. Кроме того, «Почта России» планирует расширить штат и закупить термоконтейнеры, в которых курьеры будут отвозить лекарства.

«Почта России» – федеральный почтовый и логистический оператор, включающий в себя, по собственным данным, более 42 000 отделений обслуживания клиентов, 70% которых находится в малых населенных пунктах. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2020 г. достигла 211,1 млрд руб., чистая прибыль – 2,3 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных