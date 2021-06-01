«Почта России» хочет доставлять лекарства на дом

«Почта России» хочет доставлять лекарства на домНайти партнеров среди аптечных сетей ей будет сложно
«Почта России» получила лицензию на дистанционную торговлю лекарствами, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Он уточнил, что организация намерена доставлять на дом заказы, сделанные потребителями на партнерских маркетплейсах и в интернет-аптеках. С кем именно «Почта России» будет сотрудничать, ее представитель не сказал. По его словам, для развития нового направления организация инвестировала 3 млн руб. в модернизацию логистического центра во Внукове, сделав в нем отдельную зону для хранения препаратов. Кроме того, «Почта России» планирует расширить штат и закупить термоконтейнеры, в которых курьеры будут отвозить лекарства.
«Почта России» – федеральный почтовый и логистический оператор, включающий в себя, по собственным данным, более 42 000 отделений обслуживания клиентов, 70% которых находится в малых населенных пунктах. По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка компании в 2020 г. достигла 211,1 млрд руб., чистая прибыль – 2,3 млрд руб.