«Тинькофф банк» рассматривал возможность покупки онлайн-ритейлера

«Тинькофф банк» рассматривал возможность покупки онлайн-ритейлераНо банк отказался от этой идеи из-за больших затрат
«Тинькофф банк» рассматривал покупку одного из игроков рынка электронной коммерции или создания с ними совместного предприятия, но после проведенной экспертизы было решено отказаться от этой идеи по экономическим соображениям. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2021 «Ведомостям» рассказала вице-президент и руководитель управления развития сервисов экосистемы «Тинькофф банка» Анна Михина. По ее словам, представители банка провели несколько встреч с представителями маркетплейсов и онлайн-ритейлеров, названия компаний Михина раскрыть отказалась.
«Чтобы делать классные онлайн-сервисы, необходимы огромные вложения в офлайн: инфраструктуру, логистику и прочее. Это огромные деньги, которые окупятся неизвестно когда. С маркетплейсами серьезно рассматривался вопрос, и были долгие обсуждения, в том числе с Олегом Юрьевичем (Тиньковым — прим. ред.)», — рассказала Михина.
По ее словам, во время пандемии компания начала искать возможных партнеров, которые могли бы стать частью экосистемы «Тинькофф».
«Есть несколько топовых категорий, куда вкладываются мировые экосистемы или игроки электронной коммерции. Первая — это супермаркеты, вторая — транспортировка, собственно, такси, самокаты, топливо и все, что связано с передвижением, третья — доставка товаров. Мы решили до каждого популярного стрима думать, что нам круче и полезнее сделать, в том числе, может построить свой e-comm. Мы действительно думали кого-то с рынка взять, чтобы он нам эту экспертизу построил внутри», — пояснила Михина.
«Тинькофф» развивает собственную экосистему как с помощью партнерств с крупными игроками, так на собственных сервисах. Основатель и основной акционер Олег Тиньков в видеоинтервью бизнесмену Игорю Рыбакову заявил, что группа «Тинькофф» будет развиваться как финансовая экосистема и сфокусируется на сервисах, близких к банковским картам и «кошелькам».
«А вот это вот — e-comm, аптеки, больницы, медицина — это все-таки немножко, на мой взгляд, надумано, но во всяком случае с нашими бюджетами мы это не осилим», — добавил Тиньков. По его словам, на развитие кинотеатров нужно порядка $1 млрд, электронной коммерции — $10 млрд.
«У нас денег нет идти в e-comm самим, например, или в кинотеатры. Представляешь, что такое кинотеатр? Это $1 млрд примерно, снимать сериалы, конкурировать с Okko, Ivi, с газпромовскими вещами. Что такое e-comm? Это, по моим оценкам, $10 млрд, то есть зачем нам это надо? Наверно, “Сбер” это может, потому что у “Сбера” очень много денег и “Сбер” это, наверное, будет делать», — отмечал бизнесмен.
В экосистему «Тинькофф» помимо банка и страховой компании входят такие проекты, как «Тинькофф бизнес» (услуги для малого и среднего бизнеса), «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф мобайл» (виртуальный мобильный оператор), «Тинькофф путешествия» (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.