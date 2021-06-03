Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Harvard Business Review
Конференции
Недвижимость
Форум
Справочник компаний
Газета
Бизнес

«Тинькофф банк» рассматривал возможность покупки онлайн-ритейлера

Но банк отказался от этой идеи из-за больших затрат
Татьяна Морозова
Евгений Разумный / Ведомости

«Тинькофф банк» рассматривал покупку одного из игроков рынка электронной коммерции или создания с ними совместного предприятия, но после проведенной экспертизы было решено отказаться от этой идеи по экономическим соображениям. Об этом в кулуарах ПМЭФ-2021 «Ведомостям» рассказала вице-президент и руководитель управления развития сервисов экосистемы «Тинькофф банка» Анна Михина. По ее словам, представители банка провели несколько встреч с представителями маркетплейсов и онлайн-ритейлеров, названия компаний Михина раскрыть отказалась.

«Чтобы делать классные онлайн-сервисы, необходимы огромные вложения в офлайн: инфраструктуру, логистику и прочее. Это огромные деньги, которые окупятся неизвестно когда. С маркетплейсами серьезно рассматривался вопрос, и были долгие обсуждения, в том числе с Олегом Юрьевичем (Тиньковым — прим. ред.)», — рассказала Михина.

По ее словам, во время пандемии компания начала искать возможных партнеров, которые могли бы стать частью экосистемы «Тинькофф».

Самые яркие моменты первых дней ПМЭФ-2021. Фотогалерея

Главные заявления, прогнозы и соглашения

«Есть несколько топовых категорий, куда вкладываются мировые экосистемы или игроки электронной коммерции. Первая — это супермаркеты, вторая — транспортировка, собственно, такси, самокаты, топливо и все, что связано с передвижением, третья — доставка товаров. Мы решили до каждого популярного стрима думать, что нам круче и полезнее сделать, в том числе, может построить свой e-comm. Мы действительно думали кого-то с рынка взять, чтобы он нам эту экспертизу построил внутри», — пояснила Михина.

«Тинькофф» развивает собственную экосистему как с помощью партнерств с крупными игроками, так на собственных сервисах. Основатель и основной акционер Олег Тиньков в видеоинтервью бизнесмену Игорю Рыбакову заявил, что группа «Тинькофф» будет развиваться как финансовая экосистема и сфокусируется на сервисах, близких к банковским картам и «кошелькам».

«А вот это вот — e-comm, аптеки, больницы, медицина — это все-таки немножко, на мой взгляд, надумано, но во всяком случае с нашими бюджетами мы это не осилим», — добавил Тиньков. По его словам, на развитие кинотеатров нужно порядка $1 млрд, электронной коммерции — $10 млрд.

В России хотят создать сеть в 10 000 фандоматов для раздельного сбора тары

Для успеха проекта придется уговорить участвовать в нем ритейлеров

«У нас денег нет идти в e-comm самим, например, или в кинотеатры. Представляешь, что такое кинотеатр? Это $1 млрд примерно, снимать сериалы, конкурировать с Okko, Ivi, с газпромовскими вещами. Что такое e-comm? Это, по моим оценкам, $10 млрд, то есть зачем нам это надо? Наверно, “Сбер” это может, потому что у “Сбера” очень много денег и “Сбер” это, наверное, будет делать», — отмечал бизнесмен.

В экосистему «Тинькофф» помимо банка и страховой компании входят такие проекты, как «Тинькофф бизнес» (услуги для малого и среднего бизнеса), «Тинькофф инвестиции», «Тинькофф мобайл» (виртуальный мобильный оператор), «Тинькофф путешествия» (площадка для покупки ж/д и авиабилетов, бронирования отелей и аренды автомобилей), а также lifestyle-сервисы.

Ранее по теме: Глава застройщика ПИК обвинил «Яндекс» в копировании бизнес-моделей

Другие материалы в сюжете

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных