«Тинькофф банк» рассматривал возможность покупки онлайн-ритейлера

«У нас денег нет идти в e-comm самим, например, или в кинотеатры. Представляешь, что такое кинотеатр? Это $1 млрд примерно, снимать сериалы, конкурировать с Okko, Ivi, с газпромовскими вещами. Что такое e-comm? Это, по моим оценкам, $10 млрд, то есть зачем нам это надо? Наверно, “Сбер” это может, потому что у “Сбера” очень много денег и “Сбер” это, наверное, будет делать», — отмечал бизнесмен.