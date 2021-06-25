«Газпром» строит первый в России СПГ-завод на газе из угольных пластов

Компания «Газпром добыча Кузнецк» (входит в «Газпром») начала строительство малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Нарыкско-Осташкинском метано-угольном месторождении. Сырьем для завода станет метан из угольных пластов. Первая очередь завода должна быть запущена в I квартале 2023 г., выход на полную мощность запланирован на 2024 г. Произведенный СПГ будет использоваться для карьерной техники и объектов ЖКХ. Кроме того, планируется увеличить число газовых заправок в Кемеровской области.