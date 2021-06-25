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«Газпром» строит первый в России СПГ-завод на газе из угольных пластов

Такого газа хватит на всю Сибирь, говорят эксперты
Матвей Катков
110 скважин могут позволить обеспечить загрузку завода до проектной производственной мощности на Нарыкско-Осташкинском месторождении /«Газпром добыча Кузнецк»

Компания «Газпром добыча Кузнецк» (входит в «Газпром») начала строительство малотоннажного завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) на Нарыкско-Осташкинском метано-угольном месторождении. Сырьем для завода станет метан из угольных пластов. Первая очередь завода должна быть запущена в I квартале 2023 г., выход на полную мощность запланирован на 2024 г. Произведенный СПГ будет использоваться для карьерной техники и объектов ЖКХ. Кроме того, планируется увеличить число газовых заправок в Кемеровской области.

Мощность завода составит 220 000 т СПГ в год, уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе правительства Кемеровской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных