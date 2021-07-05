Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Фонд АФК «Система» инвестирует в сервис доставки Checkbox

Рынок логистики активно развивается из-за роста онлайн-продаж
Екатерина Бурлакова Вера Кузьмина
instagram.com/checkbox.delivery

Sistema SmartTech, венчурный фонд АФК «Система», инвестирует 200 млн руб. в сервис доставки Checkbox. Об этом «Ведомостям» сообщили представители обеих сторон. По их словам, Sistema SmartTech в ходе сделки выкупит как выпущенные в ходе допэмиссии акции владельца сервиса – АО «Самокарт», так и часть бумаг, принадлежащих текущим собственникам этой компании. В итоге доля фонда в компании составит 18,6%. Полученные инвестиции планируется направить на дальнейшее развитие и совершенствование сервиса, а также на расширение географии его работы, говорит сооснователь Checkbox Кирилл Евдаков, не уточняя деталей.

Checkbox был основан Евдаковым вместе с бизнесменами Владимиром Остапенко и Романом Левицким в 2019 г. Все трое были партнерами по сервису такси Fasten. Позже соинвесторами Checkbox стали выходцы из краснодарского дистрибутора «Трансазия» Владислав Варлашин и Сергей Литвиненко. В 2020 г. 70 млн руб. на развитие сервиса предоставил фонд «Тилтех капитал», среди совладельцев которого основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. На сегодняшний момент Checkbox работает в Москве и Санкт-Петербурге. Она сотрудничает более чем с 2000 интернет-магазинами, в частности со «Вкусвиллом», Baskin Robbins, Samsonite, Blue Sleep, «Экомаркетом», UniZoo, Kuchenland и т. д. Выручка за 2020 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 69,2 млн руб., чистый убыток – 91,2 млн руб. Данные по количеству обрабатываемых заказов компания не предоставила.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных