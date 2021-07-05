Фонд АФК «Система» инвестирует в сервис доставки Checkbox

Checkbox был основан Евдаковым вместе с бизнесменами Владимиром Остапенко и Романом Левицким в 2019 г. Все трое были партнерами по сервису такси Fasten. Позже соинвесторами Checkbox стали выходцы из краснодарского дистрибутора «Трансазия» Владислав Варлашин и Сергей Литвиненко. В 2020 г. 70 млн руб. на развитие сервиса предоставил фонд «Тилтех капитал», среди совладельцев которого основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко. На сегодняшний момент Checkbox работает в Москве и Санкт-Петербурге. Она сотрудничает более чем с 2000 интернет-магазинами, в частности со «Вкусвиллом», Baskin Robbins, Samsonite, Blue Sleep, «Экомаркетом», UniZoo, Kuchenland и т. д. Выручка за 2020 г., по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 69,2 млн руб., чистый убыток – 91,2 млн руб. Данные по количеству обрабатываемых заказов компания не предоставила.