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Медиаменеджер Паскина и сооснователь «В контакте» Левиев заработают на обслуживании офисов

Вместе с партнерами они инвестировали $3,6 млн в сервис Wowworks
Дарья Молоткова Тимур Бордюг
Ольга Паскина /Сергей Портер / Ведомости

Медиаменеджер Ольга Паскина и сооснователь «В контакте» Лев Левиев хотят заработать на обслуживании офисов. Вместе с партнерами они инвестируют $3,6 млн в стартап Wowworks.

Цифровая платформа Wowworks привлекла $3,6 млн от компании DV Capital (создана экс-топами «Национальной медиа группы» Ольгой Паскиной и Алексеем Янчишиным) и фонда LVL1 сооснователя «В контакте» Льва Левиева. Об этом говорится в их совместном сообщении. Там также сказано, что ведущим инвестором раунда стал фонд Addventure. Сооснователь Wowworks Сергей Дядиченко эту информацию подтвердил. По его словам, консорциум инвесторов получит миноритарную долю в сервисе. Ее размер он не уточнил.

Wowworks был основан в 2015 г. Дядиченко и Александром Шипиловым. Стартап занимается подбором специалистов для обслуживания офисов и точек продаж, они проводят для своих клиентов мелкий ремонт, занимаются уборкой помещений, чинят и настраивают офисное оборудование и т. д. (всего 300 видов услуг). Сервис, по словам Дядиченко, позволяет компаниям экономить на эксплуатационных расходах до 40%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных