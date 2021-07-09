Медиаменеджер Паскина и сооснователь «В контакте» Левиев заработают на обслуживании офисов

Цифровая платформа Wowworks привлекла $3,6 млн от компании DV Capital (создана экс-топами «Национальной медиа группы» Ольгой Паскиной и Алексеем Янчишиным) и фонда LVL1 сооснователя «В контакте» Льва Левиева. Об этом говорится в их совместном сообщении. Там также сказано, что ведущим инвестором раунда стал фонд Addventure. Сооснователь Wowworks Сергей Дядиченко эту информацию подтвердил. По его словам, консорциум инвесторов получит миноритарную долю в сервисе. Ее размер он не уточнил.