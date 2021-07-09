Медиаменеджер Паскина и сооснователь «В контакте» Левиев заработают на обслуживании офисов

Медиаменеджер Паскина и сооснователь «В контакте» Левиев заработают на обслуживании офисовВместе с партнерами они инвестировали $3,6 млн в сервис Wowworks
Медиаменеджер Ольга Паскина и сооснователь «В контакте» Лев Левиев хотят заработать на обслуживании офисов. Вместе с партнерами они инвестируют $3,6 млн в стартап Wowworks.
Цифровая платформа Wowworks привлекла $3,6 млн от компании DV Capital (создана экс-топами «Национальной медиа группы» Ольгой Паскиной и Алексеем Янчишиным) и фонда LVL1 сооснователя «В контакте» Льва Левиева. Об этом говорится в их совместном сообщении. Там также сказано, что ведущим инвестором раунда стал фонд Addventure. Сооснователь Wowworks Сергей Дядиченко эту информацию подтвердил. По его словам, консорциум инвесторов получит миноритарную долю в сервисе. Ее размер он не уточнил.
Wowworks был основан в 2015 г. Дядиченко и Александром Шипиловым. Стартап занимается подбором специалистов для обслуживания офисов и точек продаж, они проводят для своих клиентов мелкий ремонт, занимаются уборкой помещений, чинят и настраивают офисное оборудование и т. д. (всего 300 видов услуг). Сервис, по словам Дядиченко, позволяет компаниям экономить на эксплуатационных расходах до 40%.