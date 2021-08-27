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Nayara Energy привлекла $540 млн для производства полипропилена на НПЗ в Индии

«Роснефти», которая владеет 49,13% компании, проект может принести высокую маржу
Анна Подлинова
О перспективах развития нефтехимии на «Вадинаре» «Роснефть» сообщала в начале 2019 г., тогда проект по производству пропилена планировалось завершить в 2022 г. /Nayara Energy

Nayara Energy (ранее Essar Oil Limited) подписала соглашение с консорциумом банков, возглавляемым Государственным банком Индии, о предоставлении кредита в размере 4016 крор (10 млн) индийских рупий (около $540 млн), говорится в сообщении компании. Кредитная линия будет действовать в течение 15 лет. Средства Nayara Energy планирует направить на строительство установок по производству 450 000 т полипропилена в год.

Финансирование строительства будет происходить не только из заемных средств, но также за счет собственного капитала. Nayara Energy уже владеет землей для строительства, ей не нужно приобретать новые участки для проекта. Строительство первой очереди нефтехимического проекта будет завершено в 2023 г., сообщил генеральный директор Nayara Energy Алоис Вираг, слова которого приводятся в сообщении компании. По его словам, проект повысит прибыльность и прочие финансовые показатели компании в следующие несколько лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных