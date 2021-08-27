Nayara Energy привлекла $540 млн для производства полипропилена на НПЗ в Индии«Роснефти», которая владеет 49,13% компании, проект может принести высокую маржу
Nayara Energy (ранее Essar Oil Limited) подписала соглашение с консорциумом банков, возглавляемым Государственным банком Индии, о предоставлении кредита в размере 4016 крор (10 млн) индийских рупий (около $540 млн), говорится в сообщении компании. Кредитная линия будет действовать в течение 15 лет. Средства Nayara Energy планирует направить на строительство установок по производству 450 000 т полипропилена в год.
Финансирование строительства будет происходить не только из заемных средств, но также за счет собственного капитала. Nayara Energy уже владеет землей для строительства, ей не нужно приобретать новые участки для проекта. Строительство первой очереди нефтехимического проекта будет завершено в 2023 г., сообщил генеральный директор Nayara Energy Алоис Вираг, слова которого приводятся в сообщении компании. По его словам, проект повысит прибыльность и прочие финансовые показатели компании в следующие несколько лет.