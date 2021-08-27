Nayara Energy привлекла $540 млн для производства полипропилена на НПЗ в Индии

Финансирование строительства будет происходить не только из заемных средств, но также за счет собственного капитала. Nayara Energy уже владеет землей для строительства, ей не нужно приобретать новые участки для проекта. Строительство первой очереди нефтехимического проекта будет завершено в 2023 г., сообщил генеральный директор Nayara Energy Алоис Вираг, слова которого приводятся в сообщении компании. По его словам, проект повысит прибыльность и прочие финансовые показатели компании в следующие несколько лет.