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К концу года в Госдуму внесут законопроект об обратном акцизе на каучуки

Главными получателями бюджетной поддержки станут «Сибур» и ТАИФ
Анна Подлинова
Производителям синтетического каучука обещают вернуть из бюджета до 3 млрд руб. в год /Егор Алеев / ТАСС

Законопроект об обратном акцизе (демпфере) на синтетический каучук должен быть готов к октябрю и внесен на рассмотрение в Госдуму до конца текущего года, сообщил 31 августа замминистра финансов Алексей Сазанов. По словам Сазанова, бизнес и правительство почти унифицировали позиции, однако есть разногласия относительно базы расчета вычета. «Единственное, мы предлагаем привязаться к котировкам на каучук, а бизнес предлагает привязываться к спреду котировок на каучук и сырье, используемое для производства каучука», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Президент Владимир Путин в ходе совещания по нефтегазохимии 1 декабря 2020 г. поручил правительству до 30 июня 2021 г. разработать стимулирующие меры для производства синтетических каучуков, позволяющих применять демпфирующий механизм при их реализации. Он подчеркивал, что на каучуки сейчас высокий спрос и вряд ли он будет уменьшаться. В ходе совещания этот вопрос поднял гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных