К концу года в Госдуму внесут законопроект об обратном акцизе на каучуки

К концу года в Госдуму внесут законопроект об обратном акцизе на каучукиГлавными получателями бюджетной поддержки станут «Сибур» и ТАИФ
Законопроект об обратном акцизе (демпфере) на синтетический каучук должен быть готов к октябрю и внесен на рассмотрение в Госдуму до конца текущего года, сообщил 31 августа замминистра финансов Алексей Сазанов. По словам Сазанова, бизнес и правительство почти унифицировали позиции, однако есть разногласия относительно базы расчета вычета. «Единственное, мы предлагаем привязаться к котировкам на каучук, а бизнес предлагает привязываться к спреду котировок на каучук и сырье, используемое для производства каучука», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
Президент Владимир Путин в ходе совещания по нефтегазохимии 1 декабря 2020 г. поручил правительству до 30 июня 2021 г. разработать стимулирующие меры для производства синтетических каучуков, позволяющих применять демпфирующий механизм при их реализации. Он подчеркивал, что на каучуки сейчас высокий спрос и вряд ли он будет уменьшаться. В ходе совещания этот вопрос поднял гендиректор «Сибура» Дмитрий Конов.