К концу года в Госдуму внесут законопроект об обратном акцизе на каучуки

Законопроект об обратном акцизе (демпфере) на синтетический каучук должен быть готов к октябрю и внесен на рассмотрение в Госдуму до конца текущего года, сообщил 31 августа замминистра финансов Алексей Сазанов. По словам Сазанова, бизнес и правительство почти унифицировали позиции, однако есть разногласия относительно базы расчета вычета. «Единственное, мы предлагаем привязаться к котировкам на каучук, а бизнес предлагает привязываться к спреду котировок на каучук и сырье, используемое для производства каучука», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).