Индийский консорциум может купить у «Новатэка» 9,9% «Арктик СПГ – 2»Доля в СПГ-проекте может стоить индийцам не менее $3 млрд
Индийский консорциум компаний ONGC и Petronet LNG рассматривает возможность приобретения 9,9% в проекте по сжижению газа «Арктик СПГ – 2», сообщил источник «Ведомостей» в делегации министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури. Этот вопрос рассматривался в рамках его визита в Россию, окончательного решения пока не принято, пояснил собеседник «Ведомостей».
Как сообщил журналистам сам министр, индийские компании провели переговоры с «Роснефтью», «Новатэком», «Газпром нефтью» и «Сибуром», но подробностей не раскрыл.
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