Индийский консорциум компаний ONGC и Petronet LNG рассматривает возможность приобретения 9,9% в проекте по сжижению газа «Арктик СПГ – 2», сообщил источник «Ведомостей» в делегации министра нефти и природного газа Индии Хардипа Сингха Пури. Этот вопрос рассматривался в рамках его визита в Россию, окончательного решения пока не принято, пояснил собеседник «Ведомостей».