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Владельцы вагонов жалуются на третье с начала года повышение цен на ремонт

Но вагоноремонтные компании считают, что их тарифы сейчас все еще на грани рентабельности
Ксения Потаева
Георгий Шпикалов / ТАСС

Вагоноремонтные компании (ВРК) намерены с 1 октября в третий раз в течение 2021 г. повысить цены на свои услуги, рассказал «Ведомостям» представитель Союза операторов железнодорожного подвижного состава. Сейчас в адрес операторов поступают уведомления от ВРК об этом, по предварительным данным, цены вырастут в среднем на 6–7%, добавил он.

В этом году крупнейшие ремонтные компании (ВРК-1, Новая вагоноремонтная компания, «ОМК Стальной путь») уже трижды поднимали цены на свои услуги. С 1 июля стоимость на услуги выросла в среднем на 6%. С 1 августа ВРК повторно подняли цены, в большей степени на капремонт колесной пары. «Одномоментное повышение цен всеми тремя ВРК вызывает серьезную обеспокоенность. По мнению операторов, ситуация должна стать объектом внимания ФАС», – отметил представитель союза. «Ведомости» направили запрос в службу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных