Владельцы вагонов жалуются на третье с начала года повышение цен на ремонт

Владельцы вагонов жалуются на третье с начала года повышение цен на ремонтНо вагоноремонтные компании считают, что их тарифы сейчас все еще на грани рентабельности
Вагоноремонтные компании (ВРК) намерены с 1 октября в третий раз в течение 2021 г. повысить цены на свои услуги, рассказал «Ведомостям» представитель Союза операторов железнодорожного подвижного состава. Сейчас в адрес операторов поступают уведомления от ВРК об этом, по предварительным данным, цены вырастут в среднем на 6–7%, добавил он.
В этом году крупнейшие ремонтные компании (ВРК-1, Новая вагоноремонтная компания, «ОМК Стальной путь») уже трижды поднимали цены на свои услуги. С 1 июля стоимость на услуги выросла в среднем на 6%. С 1 августа ВРК повторно подняли цены, в большей степени на капремонт колесной пары. «Одномоментное повышение цен всеми тремя ВРК вызывает серьезную обеспокоенность. По мнению операторов, ситуация должна стать объектом внимания ФАС», – отметил представитель союза. «Ведомости» направили запрос в службу.