Владельцы вагонов жалуются на третье с начала года повышение цен на ремонт

Вагоноремонтные компании (ВРК) намерены с 1 октября в третий раз в течение 2021 г. повысить цены на свои услуги, рассказал «Ведомостям» представитель Союза операторов железнодорожного подвижного состава. Сейчас в адрес операторов поступают уведомления от ВРК об этом, по предварительным данным, цены вырастут в среднем на 6–7%, добавил он.