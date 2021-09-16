«Самокат» будет доставлять лекарства в партнерстве со «Сбер Еаптекой»

Сейчас фармацевтическая розница разделилась на тех, кто развивает дистанционную торговлю лекарствами самостоятельно и тех, кто делает это совместно с партнерами из числа маркетплейсов или логистических сервисов, констатирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В первом случае, приходится нести серьёзные затраты на создание необходимой инфраструктуры, при этом аптекам не всегда удается обеспечить высокую скорость доставки. Во втором, они вынуждены платить комиссию своим партнерам, что, в свою очередь, отражается на маржинальности дистанционной торговли, продолжает Беспалов. Тем не менее сервисная составляющая создаёт дополнительную ценность для определённых групп клиентов. Беспалов сомневается в том, что благодаря сотрудничеству с «Самокатом» «Сбер Еаптека» сможет существенно нарастить продажи. При этом у «Самоката» за счет развития новой категории до конца 2021 г. они могут вырасти примерно на 200 млн руб., прогнозирует генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.