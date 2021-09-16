«Самокат» будет доставлять лекарства в партнерстве со «Сбер Еаптекой»Такой пилотный проект они хотят запустить в октябре
Сервис по онлайн-торговле лекарствами «Сбер Еаптека» планирует интеграцию с «Самокатом». Об этом со ссылкой на коммерческого директора «Сбер еаптеки» Евгению Ламину сообщило отраслевое издание «Фармацевтический вестник». Представители обеих компаний эту информацию «Ведомостям» подтвердили.
Пилотный проект по доставке лекарств через сервис «Самокат» будет запущен в октябре этого года, рассказал основатель и совладелец «Сбер Еаптеки» Антон Буздалин. По его словам, сейчас покупатели сервиса могут получить срочный заказ в течение 1-2 часов, либо обычный в тот же или на следующий день. Партнерство с «Самокатом» позволит ускорить доставку, говорит он. Весь свой ассортимент эта компания привозит за 15 минут.
По данным RNC Pharma, «Сбер Еаптека» является третьим по продажам представителем фармацевтической розницы после сервиса «Аптека.ру» и сети «Ригла» (входят в ГК «Протек» Вадима Якунина). За 6 месяцев 2021 г. продажи компании составили 5,6 млрд руб. Владельцами «Сбер еаптеки» являются «Сбер» и «Р-фарм» Алексея Репика, им принадлежит по 45%. Еще 10% у Буздалина.
«Самокат» основан бывшими топ-менеджерами «Магнита» и «Почты России» Вячеславом Бочаровым и Родионом Шишковым, которые сейчас являются миноритарными акционерами. 75,6% компании принадлежит совместному предприятию «Сбера» и Mail.ru Group — «О2О холдинг». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Умный ритейл», которое управляет сервисом, в 2020 г. составила 8,5 млрд руб., чистый убыток — 3,5 млрд руб.
Сейчас в ассортименте «Самоката» лекарств нет. По словам Бочарова, для этой категории в приложении сервиса появится отдельный раздел. «Самокат» прорабатывает несколько вариантов доставки препаратов, в том числе в формате «по запросу», в рамках которого покупатель сможет сам назначать удобное ему время получения заказа, уточнил Бочаров.
Сейчас фармацевтическая розница разделилась на тех, кто развивает дистанционную торговлю лекарствами самостоятельно и тех, кто делает это совместно с партнерами из числа маркетплейсов или логистических сервисов, констатирует директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. В первом случае, приходится нести серьёзные затраты на создание необходимой инфраструктуры, при этом аптекам не всегда удается обеспечить высокую скорость доставки. Во втором, они вынуждены платить комиссию своим партнерам, что, в свою очередь, отражается на маржинальности дистанционной торговли, продолжает Беспалов. Тем не менее сервисная составляющая создаёт дополнительную ценность для определённых групп клиентов. Беспалов сомневается в том, что благодаря сотрудничеству с «Самокатом» «Сбер Еаптека» сможет существенно нарастить продажи. При этом у «Самоката» за счет развития новой категории до конца 2021 г. они могут вырасти примерно на 200 млн руб., прогнозирует генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.