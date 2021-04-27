«Сбер» планирует запустить продажу лекарств в отделениях банка

«Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических "Сбер еаптек" на площадях наших отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк вместе с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять», — сказал Хасис журналистам.