«Сбер» планирует запустить продажу лекарств в отделениях банка
«Сбер» планирует провести пилотный проект по открытию точек «Сбер еаптеки» в отделениях банка, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления «Сбера» Лев Хасис.
«Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических "Сбер еаптек" на площадях наших отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк вместе с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять», — сказал Хасис журналистам.
«Сбер еаптека» является вторым по продажам онлайн-сервисом для заказа лекарств после «Аптеки.ру» в России. Компания работает в 70 городах России, а ее ассортимент насчитывает около 70 000 позиций. Оборот «Сбер еаптеки» в 2020 г. составил более 11 млрд руб., говорилось в сообщении кредитной организации.
В феврале этого года «Сбер» и «Р-фарм» Алексея Репика объявили о завершении сделки по покупке долей в сервисе «Еаптека». По условиям сделки, по 45% досталось «Сберу» и «Р-фарму», еще 10% осталось у основателя сервиса Антона Буздалина. Сумма инвестиций «Сбера» в сервис составила порядка 5,7 млрд руб.
Ранее «Ведомости» сообщили, что «Сбер еаптека» может подключиться к реализации пилотного проекта по онлайн-продаже рецептурных лекарств, который пройдет в Белгородской области.
Сейчас в стране разрешена онлайн-торговля только безрецептурными препаратами. Соответствующие поправки к профильному федеральному закону об обращении лекарственных средств были приняты в апреле 2020 г. на фоне распространения коронавируса.