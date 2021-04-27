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«Сбер» планирует запустить продажу лекарств в отделениях банка

Ведомости

«Сбер» планирует провести пилотный проект по открытию точек «Сбер еаптеки» в отделениях банка, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления «Сбера» Лев Хасис. 

«Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических "Сбер еаптек" на площадях наших отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк вместе с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять», — сказал Хасис журналистам.

«Сбер еаптека» является вторым по продажам онлайн-сервисом для заказа лекарств после «Аптеки.ру» в России. Компания работает в 70 городах России, а ее ассортимент насчитывает около 70 000 позиций. Оборот «Сбер еаптеки» в 2020 г. составил более 11 млрд руб., говорилось в сообщении кредитной организации. 

В феврале этого года «Сбер» и «Р-фарм» Алексея Репика объявили о завершении сделки по покупке долей в сервисе «Еаптека». По условиям сделки, по 45% досталось «Сберу» и «Р-фарму», еще 10% осталось у основателя сервиса Антона Буздалина. Сумма инвестиций «Сбера» в сервис составила порядка 5,7 млрд руб.

Ранее «Ведомости» сообщили, что «Сбер еаптека» может подключиться к реализации пилотного проекта по онлайн-продаже рецептурных лекарств, который пройдет в Белгородской области. 

Сейчас в стране разрешена онлайн-торговля только безрецептурными препаратами. Соответствующие поправки к профильному федеральному закону об обращении лекарственных средств были приняты в апреле 2020 г. на фоне распространения коронавируса.

Ранее по теме: Пилотный проект по онлайн-торговле рецептурными лекарствами пройдет в Белгородской области

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных