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Sony покинула тройку крупнейших продавцов телевизоров в России

Японский бренд уступил долю рынка российским торговым маркам
Владислав Новый
Годом ранее Sony продала в России 125 700 телевизоров почти на $94 млн / Максим Стулов / Ведомости

В январе – июле 2021 г. Sony продала в России 73 000 телевизоров на общую сумму $51,2 млн (3,74 млрд руб. по курсу на 31 июля. – «Ведомости»), следует из материалов GfK (есть у «Ведомостей»). Таким образом, Sony заняла 4% рынка по выручке – это пятое место, которое японская компания разделила с китайским брендом Haier.

Годом ранее Sony продала в России 125 700 телевизоров почти на $94 млн (6,8 млрд руб., заняв тогда третье место по объему продаж (7%). Но по итогам семи месяцев текущего года Sony уступила его собственным и эксклюзивным торговым маркам ритейлеров, следует из материалов GfK. Совокупно они заняли 8% рынка. В этой категории продано 619 000 телевизоров на общую сумму $100 млн (7,3 млрд руб.). Годом ранее они занимали 6% рынка. На четвертое место вышел бренд Mi с долей 6%, что на 2 процентных пункта выше, чем годом ранее. Mi за семь месяцев этого года продал 218 000 телевизоров на $76,7 млн, или 5,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных