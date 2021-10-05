Sony покинула тройку крупнейших продавцов телевизоров в России

Годом ранее Sony продала в России 125 700 телевизоров почти на $94 млн (6,8 млрд руб., заняв тогда третье место по объему продаж (7%). Но по итогам семи месяцев текущего года Sony уступила его собственным и эксклюзивным торговым маркам ритейлеров, следует из материалов GfK. Совокупно они заняли 8% рынка. В этой категории продано 619 000 телевизоров на общую сумму $100 млн (7,3 млрд руб.). Годом ранее они занимали 6% рынка. На четвертое место вышел бренд Mi с долей 6%, что на 2 процентных пункта выше, чем годом ранее. Mi за семь месяцев этого года продал 218 000 телевизоров на $76,7 млн, или 5,6 млрд руб.