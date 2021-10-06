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Росспецмаш предложил не давать господдержку британской JCB

Российские заводы опасаются, что иностранные экскаваторы захватят рынок
Ксения Потаева Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Лобби отечественных производителей спецтехники и оборудования – ассоциация «Росспецмаш» просит Минпромторг вернуться к обсуждению необходимости локализации телескопических погрузчиков и двигателей для них в рамках механизма специнвестконтрактов (СПИК). Об этом говорится в письме ассоциации от 30 сентября на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. «Ведомости» ознакомились с документом.

В отрасли активно обсуждается тема готовности Минпромторга объявить конкурс на право заключить такой СПИК, утверждается в письме за подписью председателя совета директоров ассоциации и совладельца комбайнового завода «Ростсельмаш» Константина Бабкина. Заключение такого контракта может «значительно изменить правила игры на рынке», допускает «Росспецмаш». В письме отмечается, что конкурс с высокой долей вероятности выиграет один из крупных зарубежных концернов, который вместо инвестиций в локализацию, подготовку конструкторов, инженерных и научных кадров направит средства в продвижение своей продукции на российском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных