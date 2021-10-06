Росспецмаш предложил не давать господдержку британской JCB

Росспецмаш предложил не давать господдержку британской JCBРоссийские заводы опасаются, что иностранные экскаваторы захватят рынок
Лобби отечественных производителей спецтехники и оборудования – ассоциация «Росспецмаш» просит Минпромторг вернуться к обсуждению необходимости локализации телескопических погрузчиков и двигателей для них в рамках механизма специнвестконтрактов (СПИК). Об этом говорится в письме ассоциации от 30 сентября на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова. «Ведомости» ознакомились с документом.
В отрасли активно обсуждается тема готовности Минпромторга объявить конкурс на право заключить такой СПИК, утверждается в письме за подписью председателя совета директоров ассоциации и совладельца комбайнового завода «Ростсельмаш» Константина Бабкина. Заключение такого контракта может «значительно изменить правила игры на рынке», допускает «Росспецмаш». В письме отмечается, что конкурс с высокой долей вероятности выиграет один из крупных зарубежных концернов, который вместо инвестиций в локализацию, подготовку конструкторов, инженерных и научных кадров направит средства в продвижение своей продукции на российском рынке.