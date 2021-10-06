Росспецмаш предложил не давать господдержку британской JCB

В отрасли активно обсуждается тема готовности Минпромторга объявить конкурс на право заключить такой СПИК, утверждается в письме за подписью председателя совета директоров ассоциации и совладельца комбайнового завода «Ростсельмаш» Константина Бабкина. Заключение такого контракта может «значительно изменить правила игры на рынке», допускает «Росспецмаш». В письме отмечается, что конкурс с высокой долей вероятности выиграет один из крупных зарубежных концернов, который вместо инвестиций в локализацию, подготовку конструкторов, инженерных и научных кадров направит средства в продвижение своей продукции на российском рынке.