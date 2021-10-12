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«Алроса» прогнозирует новый рост алмазного рынка в 2022 году

Это вызвано подорожанием ювелирных изделий, говорят аналитики
Василий Милькин
Рост продаж в денежном выражении не сильно отразится на добыче «Алросы», предупреждают аналитики / Евгений Разумный / Ведомости

Продажи крупнейшей алмазодобывающей компании РФ «Алроса» за 9 месяцев 2021 г. выросли более чем вдвое к тому же периоду прошлого года, составив $3,1 млрд, сообщила «Алроса» 11 октября. По прогнозам заместителя гендиректора «Алросы» Евгения Агуреева, слова которого приводит компания, рост продаж, вероятно, сохранится и в следующем году.

Относительно уровня января – сентября допандемийного 2019 года продажи «Алросы» также увеличились, но более скромно – на 31%. В сентябре компания продала алмазного сырья на $289 млн. Это на 11,9% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 12,7% больше, чем за тот же период 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных