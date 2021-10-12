«Алроса» прогнозирует новый рост алмазного рынка в 2022 году

«Алроса» прогнозирует новый рост алмазного рынка в 2022 годуЭто вызвано подорожанием ювелирных изделий, говорят аналитики
Продажи крупнейшей алмазодобывающей компании РФ «Алроса» за 9 месяцев 2021 г. выросли более чем вдвое к тому же периоду прошлого года, составив $3,1 млрд, сообщила «Алроса» 11 октября. По прогнозам заместителя гендиректора «Алросы» Евгения Агуреева, слова которого приводит компания, рост продаж, вероятно, сохранится и в следующем году.
Относительно уровня января – сентября допандемийного 2019 года продажи «Алросы» также увеличились, но более скромно – на 31%. В сентябре компания продала алмазного сырья на $289 млн. Это на 11,9% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 12,7% больше, чем за тот же период 2019 г.
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