«Алроса» прогнозирует новый рост алмазного рынка в 2022 году

Относительно уровня января – сентября допандемийного 2019 года продажи «Алросы» также увеличились, но более скромно – на 31%. В сентябре компания продала алмазного сырья на $289 млн. Это на 11,9% меньше, чем в сентябре прошлого года, но на 12,7% больше, чем за тот же период 2019 г.