Пивовары предложили увеличить пошлины на импортное пиво в 55 раз

Пивовары предложили увеличить пошлины на импортное пиво в 55 разРестораторы и крупные производители ждут подорожания и ухудшения ассортимента
Председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением установить ввозные пошлины на импортное пиво в размере 1 евро за 1 л. Это в 55 раз выше действующей ставки в 0,018 евро, которая применяется для основного объема ввозимого напитка. «Ведомости» ознакомились с копией обращения СРП, ее подлинность подтвердили в союзе. Пресс-служба Минэкономразвития на вопросы не ответила.
Обращение пивоваров связано с тем, что само ведомство прорабатывает повышение пошлин на пиво, вино и другую продукцию из Евросоюза. Эти меры предусмотрены ВТО и могут стать ответом на действующие в Европе ограничения на поставку продукции из стали, рассказывали ранее источники «Ведомостей». Минэкономразвития тогда не предлагало конкретных ставок, но допускало их повышение вплоть до запретительного уровня.