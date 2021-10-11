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Пивовары предложили увеличить пошлины на импортное пиво в 55 раз

Рестораторы и крупные производители ждут подорожания и ухудшения ассортимента
Екатерина Бурлакова Мария Котова
PIXABAY

Председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман обратился к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложением установить ввозные пошлины на импортное пиво в размере 1 евро за 1 л. Это в 55 раз выше действующей ставки в 0,018 евро, которая применяется для основного объема ввозимого напитка. «Ведомости» ознакомились с копией обращения СРП, ее подлинность подтвердили в союзе. Пресс-служба Минэкономразвития на вопросы не ответила.

Обращение пивоваров связано с тем, что само ведомство прорабатывает повышение пошлин на пиво, вино и другую продукцию из Евросоюза. Эти меры предусмотрены ВТО и могут стать ответом на действующие в Европе ограничения на поставку продукции из стали, рассказывали ранее источники «Ведомостей». Минэкономразвития тогда не предлагало конкретных ставок, но допускало их повышение вплоть до запретительного уровня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных