Пивовары предложили увеличить пошлины на импортное пиво в 55 раз

Обращение пивоваров связано с тем, что само ведомство прорабатывает повышение пошлин на пиво, вино и другую продукцию из Евросоюза. Эти меры предусмотрены ВТО и могут стать ответом на действующие в Европе ограничения на поставку продукции из стали, рассказывали ранее источники «Ведомостей». Минэкономразвития тогда не предлагало конкретных ставок, но допускало их повышение вплоть до запретительного уровня.