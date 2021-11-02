Сербия и Венгрия временно остались без российского газа

Сербия и Венгрия временно остались без российского газаАварию на болгарском участке «Балканского потока» обещают устранить в ближайшие дни
Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию через Болгарию были приостановлены 1 ноября из-за аварии на болгарском участке газопровода «Балканский поток». ЧП, в результате которого была нарушена целостность трубопровода, произошло около 04.00 мск в районе населенного пункта Ветрино в северо-восточной части страны, сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Булгартрансгаза» Владимира Малинова.
В результате инцидента никто не пострадал, но были повреждены две трубы по 12 м каждая. «О причинах происшествия на данный момент сказать сложно. Как только представители прокуратуры и полиции завершат работу на месте инцидента, сразу начнутся ремонтные работы», – сообщил Малинов. И добавил, что ремонтные бригады постараются «в кратчайший срок» восстановить целостность газопровода.