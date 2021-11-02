Сербия и Венгрия временно остались без российского газа

В результате инцидента никто не пострадал, но были повреждены две трубы по 12 м каждая. «О причинах происшествия на данный момент сказать сложно. Как только представители прокуратуры и полиции завершат работу на месте инцидента, сразу начнутся ремонтные работы», – сообщил Малинов. И добавил, что ремонтные бригады постараются «в кратчайший срок» восстановить целостность газопровода.