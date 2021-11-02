Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Сербия и Венгрия временно остались без российского газа

Аварию на болгарском участке «Балканского потока» обещают устранить в ближайшие дни
Матвей Катков
«Балканский поток» протяженностью около 870 км был достроен в ноябре 2020 г. / VASSIL DONEV / EPA / ТАСС

Поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию через Болгарию были приостановлены 1 ноября из-за аварии на болгарском участке газопровода «Балканский поток». ЧП, в результате которого была нарушена целостность трубопровода, произошло около 04.00 мск в районе населенного пункта Ветрино в северо-восточной части страны, сообщил ТАСС со ссылкой на исполнительного директора «Булгартрансгаза» Владимира Малинова.

В результате инцидента никто не пострадал, но были повреждены две трубы по 12 м каждая. «О причинах происшествия на данный момент сказать сложно. Как только представители прокуратуры и полиции завершат работу на месте инцидента, сразу начнутся ремонтные работы», – сообщил Малинов. И добавил, что ремонтные бригады постараются «в кратчайший срок» восстановить целостность газопровода.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных