Россия и Китай подписали контракт на создание тяжелого вертолета

В России уже эксплуатируются и производятся модернизированные советские вертолеты Ми-26Т2В, напоминает старший научный сотрудник НИУ ВШЭ, эксперт по китайской оборонной промышленности Василий Кашин. «Новый вертолет будет близок по характеристикам к Ми-26. Но в России для этого вертолета нет большого рынка, так что он создается преимущественно для самого Китая», – считает он. Потенциал участия российской стороны ограничивается производством и поставками комплектующих, проведением НИОКР по отдельным компонентам. «Мы первыми десятками или сотнями вертолетов свои затраты отобьем. Участие в разработке AHL и выпуске отдельных узлов может стать подспорьем для российского авиапрома», – говорит эксперт. Благодаря этому проекту Россия может создать новый двигатель ПД-12В, разработка которого ведется с 2016 г., полагает Кашин.