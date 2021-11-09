Россия и Китай подписали контракт на создание тяжелого вертолета«Вертолеты России» будут только подрядчиком и создадут для проекта отдельные компоненты
Россия и Китай 25 июня подписали контракт на создание тяжелого вертолета (Advanced Heavy Lift, AHL), переговоры о котором велись еще с 2008 г., сообщил 8 ноября гендиректор «Вертолетов России» (входят в «Ростех») Андрей Богинский в понедельник на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Мы будем разрабатывать только часть агрегатов – это будет трансмиссия, рулевой винт и противообледенительная система, плюс накачка ресурса для этого вертолета», – сообщил Богинский. Проект рассчитан примерно на 13 лет, «Вертолеты России» хотят приобрести дополнительные навыки и компетенции в ходе его реализации, добавил он.
Представитель «Вертолетов России» пояснил «Ведомостям», что для холдинга этот проект является привлекательным с коммерческой точки зрения, а также «обеспечит дополнительную загрузку конструкторских бюро, расширит знания и компетенции молодых конструкторов в области технологий и материалов». Назвать размер инвестиций в проект и более подробные сроки реализации он отказался. «Ведомости» направили запрос в пресс-службу Минпромторга.
Переговоры по проекту AHL ведутся с китайской авиастроительной корпорацией AVIC с 2008 г. В 2017 г. российское правительство одобрило межправительственное соглашение с Китаем о разработке этого вертолета. Сообщалось, что его взлетная масса составит 38 т, он будет поднимать 10–15 т груза и развивать скорость до 300 км/ч, дальность полета составит 630 км.
В начале переговорного процесса проект действительно называли совместным китайско-российским. Позднее концепция поменялась: России отвели роль подрядчика и поставщика компонентов. Так, в 2010 г. заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров в интервью «Ведомостям» рассказывал, что российские конструкторы лишь исполнят заказ Китая и поставят ключевые узлы для этого вертолета. «На наше партнерство с вниманием смотрят все остальные страны, и это бодрит. Растет компетенция и менеджеров, и конструкторов, и ученых в Китае, что заставляет расти и нас. Конкуренция внутри партнерства всегда существует – соревнование мотивирует» – так он объяснял смысл участия китайских партнеров в проекте.
Контракт по тяжелому вертолету, судя по опубликованной информации, напоминает аналогичные соглашения, по которым российские КБ разрабатывали для китайцев ряд изделий военного назначения, например легкий истребитель FC-1/FH-17, доработкой проекта которого в конце 90-х гг. занималась корпорация РСК «МиГ», или ударный вертолет Z-10, который помогало разработать ОКБ Камова, говорит источник «Ведомостей» в компании ОПК. Никаких прав на «конечную продукцию» российская сторона не получила, но в случае с истребителем смогла заработать с помощью продажи для его производства российских двигателей. Но не ясно, планируется ли изготавливать проектируемые для нового вертолета узлы в России, говорит он.
В России уже эксплуатируются и производятся модернизированные советские вертолеты Ми-26Т2В, напоминает старший научный сотрудник НИУ ВШЭ, эксперт по китайской оборонной промышленности Василий Кашин. «Новый вертолет будет близок по характеристикам к Ми-26. Но в России для этого вертолета нет большого рынка, так что он создается преимущественно для самого Китая», – считает он. Потенциал участия российской стороны ограничивается производством и поставками комплектующих, проведением НИОКР по отдельным компонентам. «Мы первыми десятками или сотнями вертолетов свои затраты отобьем. Участие в разработке AHL и выпуске отдельных узлов может стать подспорьем для российского авиапрома», – говорит эксперт. Благодаря этому проекту Россия может создать новый двигатель ПД-12В, разработка которого ведется с 2016 г., полагает Кашин.
Китаю же тяжелый вертолет необходим для доставки инженерной и буровой техники в горы, для ликвидации последствий землетрясений, а также для военных нужд. «Это всегда риск – реализовывать проект с китайцами. Но обычно на это идут ради первых лет партнерства, когда они еще зависят от наших технологий, – эти годы с лихвой перекрывают издержки. А прибыль от продажи компонентов можно инвестировать в новые разработки», – объясняет Кашин.
На сегодня проект находится в ранней стадии: был согласован только технический облик вертолета, его макет был представлен впервые на China Helicopter Expo в Тяньцзине в 2015 г.