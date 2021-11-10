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«Аэрофлот» впервые получит госсубсидии на региональные рейсы

В 2022 году группа получит до 10% от общей выплаты в 9,3 млрд рублей
Анастасия Львова
«Аэрофлот» получит субсидии на девять маршрутов / Максим Стулов / Ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» впервые получит госсубсидии на выполнение региональных рейсов, следует из опубликованного Росавиацией списка субсидируемых маршрутов на 2022 г. Всего государство поддержит перелеты по 372 маршрутам, выделив 9,3 млрд руб. 14 авиакомпаниям, уточнили в Росавиации. Это на 21% превышает лимиты 2021 г. в 7,7 млрд руб.

«Аэрофлот» получит субсидии на девять маршрутов – из Санкт-Петербурга в Апатиты, Белгород, Киров, Нижневартовск, Нижний Новгород, Саратов, Тобольск, Томск и Череповец. Все рейсы будут выполнены на российских SSJ100, кроме рейса в Томск, куда будет летать Airbus 319. Под эти рейсы группа «Аэрофлот» получит до 1 млрд руб. поддержки, говорит сотрудник российской авиакомпании. Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова замечает, что максимальная субсидия по этим направлениям получится в размере около 700 млн руб. «Это десятые доли процента общей выручки группы, поддержка несущественная», – считает аналитик. Всего в 2022 г. группа «Аэрофлот» выполнит 2600 субсидируемых рейсов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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