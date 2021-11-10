«Аэрофлот» впервые получит госсубсидии на региональные рейсы

«Аэрофлот» впервые получит госсубсидии на региональные рейсыВ 2022 году группа получит до 10% от общей выплаты в 9,3 млрд рублей
Авиакомпания «Аэрофлот» впервые получит госсубсидии на выполнение региональных рейсов, следует из опубликованного Росавиацией списка субсидируемых маршрутов на 2022 г. Всего государство поддержит перелеты по 372 маршрутам, выделив 9,3 млрд руб. 14 авиакомпаниям, уточнили в Росавиации. Это на 21% превышает лимиты 2021 г. в 7,7 млрд руб.
«Аэрофлот» получит субсидии на девять маршрутов – из Санкт-Петербурга в Апатиты, Белгород, Киров, Нижневартовск, Нижний Новгород, Саратов, Тобольск, Томск и Череповец. Все рейсы будут выполнены на российских SSJ100, кроме рейса в Томск, куда будет летать Airbus 319. Под эти рейсы группа «Аэрофлот» получит до 1 млрд руб. поддержки, говорит сотрудник российской авиакомпании. Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова замечает, что максимальная субсидия по этим направлениям получится в размере около 700 млн руб. «Это десятые доли процента общей выручки группы, поддержка несущественная», – считает аналитик. Всего в 2022 г. группа «Аэрофлот» выполнит 2600 субсидируемых рейсов.