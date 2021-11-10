«Аэрофлот» впервые получит госсубсидии на региональные рейсы

«Аэрофлот» получит субсидии на девять маршрутов – из Санкт-Петербурга в Апатиты, Белгород, Киров, Нижневартовск, Нижний Новгород, Саратов, Тобольск, Томск и Череповец. Все рейсы будут выполнены на российских SSJ100, кроме рейса в Томск, куда будет летать Airbus 319. Под эти рейсы группа «Аэрофлот» получит до 1 млрд руб. поддержки, говорит сотрудник российской авиакомпании. Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова замечает, что максимальная субсидия по этим направлениям получится в размере около 700 млн руб. «Это десятые доли процента общей выручки группы, поддержка несущественная», – считает аналитик. Всего в 2022 г. группа «Аэрофлот» выполнит 2600 субсидируемых рейсов.