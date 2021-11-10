Производители масла резко снизили закупочную стоимость подсолнечника

Предприятия мотивируют это повышением пошлины на экспорт подсолнечного масла, а также снижением стоимости экспортных контрактов (на 8 ноября в черноморских портах России она составляла $1360/т, что на 5% меньше показателя начала предыдущей недели), объясняет Мальцев. Сама пошлина начала действовать с 1 сентября 2021 г. Она плавающая и зависит от экспортных цен: с декабря Минсельхоз повысит ее сразу более чем на 40% до $276,7 за 1 т.