Производители масла резко снизили закупочную стоимость подсолнечника

Производители масла резко снизили закупочную стоимость подсолнечникаАграрии пока придерживают его продажу
Масложировой союз России (объединяет крупнейших производителей масла) сообщил, что маслоэкстракционные заводы резко снизили закупочную стоимость подсолнечника: с 1 по 7 ноября они уменьшили ее на 15% до 33 000–35 000 руб./т (без учета НДС) по сравнению с предыдущей неделей. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев говорит, что с начала сезона (он длится с сентября по август) это первое масштабное снижение.
Предприятия мотивируют это повышением пошлины на экспорт подсолнечного масла, а также снижением стоимости экспортных контрактов (на 8 ноября в черноморских портах России она составляла $1360/т, что на 5% меньше показателя начала предыдущей недели), объясняет Мальцев. Сама пошлина начала действовать с 1 сентября 2021 г. Она плавающая и зависит от экспортных цен: с декабря Минсельхоз повысит ее сразу более чем на 40% до $276,7 за 1 т.