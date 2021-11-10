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Производители масла резко снизили закупочную стоимость подсолнечника

Аграрии пока придерживают его продажу
Екатерина Бурлакова
PIXABAY

Масложировой союз России (объединяет крупнейших производителей масла) сообщил, что маслоэкстракционные заводы резко снизили закупочную стоимость подсолнечника: с 1 по 7 ноября они уменьшили ее на 15% до 33 000–35 000 руб./т (без учета НДС) по сравнению с предыдущей неделей. Исполнительный директор союза Михаил Мальцев говорит, что с начала сезона (он длится с сентября по август) это первое масштабное снижение.

Предприятия мотивируют это повышением пошлины на экспорт подсолнечного масла, а также снижением стоимости экспортных контрактов (на 8 ноября в черноморских портах России она составляла $1360/т, что на 5% меньше показателя начала предыдущей недели), объясняет Мальцев. Сама пошлина начала действовать с 1 сентября 2021 г. Она плавающая и зависит от экспортных цен: с декабря Минсельхоз повысит ее сразу более чем на 40% до $276,7 за 1 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных