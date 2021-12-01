ТМК не удалось превратить рост выручки в доходы

Выручка Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского по МСФО выросла в январе – сентябре 2021 г. на 79% относительно того же периода прошлого года до 291,5 млрд руб., сообщила компания 1 декабря. Это рекордный показатель выручки за девять месяцев в рублевом выражении. Выручка ТМК за III квартал выросла в 2,3 раза относительно показателя III квартала 2020 г. до 117,3 млрд руб. Компания объясняет рост выручки постепенным восстановлением экономической активности на ключевых рынках, консолидацией группы ЧТПЗ, стабильным объемом продаж и ростом цен реализации продукции.