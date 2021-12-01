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ТМК не удалось превратить рост выручки в доходы

На фоне поглощения ЧТПЗ чистая прибыль компании в III квартале упала на 32%
Василий Милькин
ТМК демонстрирует рост ряда финансовых показателей на фоне закрытия крупнейшей сделки M&A в секторе Павел Лисицын / Павел Лисицын / РИА Новости

Выручка Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрия Пумпянского по МСФО выросла в январе – сентябре 2021 г. на 79% относительно того же периода прошлого года до 291,5 млрд руб., сообщила компания 1 декабря. Это рекордный показатель выручки за девять месяцев в рублевом выражении. Выручка ТМК за III квартал выросла в 2,3 раза относительно показателя III квартала 2020 г. до 117,3 млрд руб. Компания объясняет рост выручки постепенным восстановлением экономической активности на ключевых рынках, консолидацией группы ЧТПЗ, стабильным объемом продаж и ростом цен реализации продукции.

Скорректированный показатель EBITDA за девять месяцев 2021 г. увеличился на 13% по сравнению с данными января – сентября прошлого года до 39,5 млрд руб. В III квартале скорректированный показатель EBITDA составил 16,8 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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