Зачем АФК «Система» выкупает часть пакета ВТБ в «Биннофарм групп»Эта сделка позволит корпорации получить полный контроль над этим активом
«Дочка» АФК «Система» «Система телеком активы» выкупила часть пакета акций банка ВТБ в компании – владельце «Биннофарм групп», сказано в сообщении сторон. Размер доли не раскрывается, но известно, что корпорация заплатила за нее 9,06 млрд руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты, среди которых генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк и директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, оценить размер выкупленного пакета на основе имеющихся данных не смогли.
Сделка с ВТБ может оказаться крайне выгодной для АФК «Система». По словам источника, близкого к корпорации, она выкупила часть пакета банка по цене, зафиксированной в 2019 г., сейчас фармацевтический актив оценивается в 2,5–3 раза дороже. Другие подробности он не уточнил. Запрос в ВТБ остался без ответа.