Зачем АФК «Система» выкупает часть пакета ВТБ в «Биннофарм групп»

Сделка с ВТБ может оказаться крайне выгодной для АФК «Система». По словам источника, близкого к корпорации, она выкупила часть пакета банка по цене, зафиксированной в 2019 г., сейчас фармацевтический актив оценивается в 2,5–3 раза дороже. Другие подробности он не уточнил. Запрос в ВТБ остался без ответа.