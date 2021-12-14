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Зачем АФК «Система» выкупает часть пакета ВТБ в «Биннофарм групп»

Эта сделка позволит корпорации получить полный контроль над этим активом
Анна Киселева
Компания специализируется на выпуске антибиотиков, производит антиковидные препараты и вакцину «Спутник V» / Пресс-служба АФК «Система»

«Дочка» АФК «Система» «Система телеком активы» выкупила часть пакета акций банка ВТБ в компании – владельце «Биннофарм групп», сказано в сообщении сторон. Размер доли не раскрывается, но известно, что корпорация заплатила за нее 9,06 млрд руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты, среди которых генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк и директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов, оценить размер выкупленного пакета на основе имеющихся данных не смогли.

Сделка с ВТБ может оказаться крайне выгодной для АФК «Система». По словам источника, близкого к корпорации, она выкупила часть пакета банка по цене, зафиксированной в 2019 г., сейчас фармацевтический актив оценивается в 2,5–3 раза дороже. Другие подробности он не уточнил. Запрос в ВТБ остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных