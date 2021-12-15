На Дальнем Востоке четырем пассажирам без QR-кода отказали в перелете

В конце ноября и в декабре два российских региона, не дожидаясь решения на федеральном уровне, ввели проверку QR-кодов на авиарейсах – это Камчатский край (с 23 ноября) и Хабаровский край (с 1 декабря). Представители «Камчатского авиационного предприятия» (КАП) и оператора Хабаровского аэропорта сообщили «Ведомостям», что четырем пассажирам без кодов или заменяющих их справок было отказано в перелете за все время действия ограничений.