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На Дальнем Востоке четырем пассажирам без QR-кода отказали в перелете

«Ведомости» выяснили, как проходит проверка кодов на Камчатке и в Хабаровске
Анастасия Львова
Юрий Смитюк / ТАСС

В конце ноября и в декабре два российских региона, не дожидаясь решения на федеральном уровне, ввели проверку QR-кодов на авиарейсах – это Камчатский край (с 23 ноября) и Хабаровский край (с 1 декабря). Представители «Камчатского авиационного предприятия» (КАП) и оператора Хабаровского аэропорта сообщили «Ведомостям», что четырем пассажирам без кодов или заменяющих их справок было отказано в перелете за все время действия ограничений.

«С 23 ноября было отказано в перелете четырем пассажирам. У них, к сожалению, отсутствовали QR-коды. Они следовали по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики. Им вернули деньги за билеты», – сообщила «Ведомостям» сотрудник «Камчатского авиационного предприятия» (КАП).

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Проверка кодов была введена в двух дальневосточных регионах только на внутрирегиональных рейсах. Для осуществления перелета принимается не только QR-код вакцинированного или переболевшего Covid-19, но и справка о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-тестирования, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова. На Камчатке, помимо названных документов, также принимается справка о медицинском отводе или справка о наличии антител, уточнила представитель «Камчатского авиационного предприятия» (КАП), осуществляющего перелеты по региону.

В Хабаровском крае не было зафиксировано ни одного случая отказа пассажиру в перелете из-за отсутствия QR-кода. «Воздушные перевозки по внутрикраевым маршрутам [в Хабаровском крае] осуществляют две авиакомпании – это «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». К настоящему моменту случаев отказа пассажирам в перевозке ввиду отсутствия указанных документов не было», – сообщила Хаустова.

Заместитель директора по развитию «Авроры» Валерий Крипа подтвердил «Ведомостям», что случаев отказа пассажирам компании не было. В Хабаровском крае только один рейс компании является внутрирегиональным: Хабаровск – Николаевск-на-Амуре. «Отказов в перевозке [из-за отсутствия QR-кода] со стороны авиакомпании на этом рейсе не было», — рассказал Крипа. Гендиректор «Хабаровских авиалиний» Алексей Фраймович подтвердил «Ведомостям», что отказов пассажирам в перелете на рейсах его компании пока не было.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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