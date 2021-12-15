На Дальнем Востоке четырем пассажирам без QR-кода отказали в перелете«Ведомости» выяснили, как проходит проверка кодов на Камчатке и в Хабаровске
В конце ноября и в декабре два российских региона, не дожидаясь решения на федеральном уровне, ввели проверку QR-кодов на авиарейсах – это Камчатский край (с 23 ноября) и Хабаровский край (с 1 декабря). Представители «Камчатского авиационного предприятия» (КАП) и оператора Хабаровского аэропорта сообщили «Ведомостям», что четырем пассажирам без кодов или заменяющих их справок было отказано в перелете за все время действия ограничений.
«С 23 ноября было отказано в перелете четырем пассажирам. У них, к сожалению, отсутствовали QR-коды. Они следовали по маршруту Петропавловск-Камчатский – Тиличики. Им вернули деньги за билеты», – сообщила «Ведомостям» сотрудник «Камчатского авиационного предприятия» (КАП).
Проверка кодов была введена в двух дальневосточных регионах только на внутрирегиональных рейсах. Для осуществления перелета принимается не только QR-код вакцинированного или переболевшего Covid-19, но и справка о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-тестирования, сообщила «Ведомостям» пресс-секретарь Хабаровского аэропорта Анастасия Хаустова. На Камчатке, помимо названных документов, также принимается справка о медицинском отводе или справка о наличии антител, уточнила представитель «Камчатского авиационного предприятия» (КАП), осуществляющего перелеты по региону.
В Хабаровском крае не было зафиксировано ни одного случая отказа пассажиру в перелете из-за отсутствия QR-кода. «Воздушные перевозки по внутрикраевым маршрутам [в Хабаровском крае] осуществляют две авиакомпании – это «Аврора» и «Хабаровские авиалинии». К настоящему моменту случаев отказа пассажирам в перевозке ввиду отсутствия указанных документов не было», – сообщила Хаустова.
Заместитель директора по развитию «Авроры» Валерий Крипа подтвердил «Ведомостям», что случаев отказа пассажирам компании не было. В Хабаровском крае только один рейс компании является внутрирегиональным: Хабаровск – Николаевск-на-Амуре. «Отказов в перевозке [из-за отсутствия QR-кода] со стороны авиакомпании на этом рейсе не было», — рассказал Крипа. Гендиректор «Хабаровских авиалиний» Алексей Фраймович подтвердил «Ведомостям», что отказов пассажирам в перелете на рейсах его компании пока не было.