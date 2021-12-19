Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке со скидкой 28%

Новый лоукостер Citrus выбрал российскую систему бронирования

Авиакомпания будет работать через ОРС Виталия Ванцева
Анастасия Львова
Функционал ТАИС остается базовым, но этого для Citrus достаточно / Андрей Гордеев / Ведомости

Авиакомпания-лоукостер Citrus группы S7, которая запустит первые рейсы летом 2022 г., выбрала систему бронирования авиабилетов. Это российская ОРС («Онлайн резервейшен систем», ранее продукт назывался ТАИС PSS), мажоритарным акционером которой является совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев. Об этом «Ведомостям» рассказали представитель S7 и гендиректор ОРС Александр Сизинцев.

Продажи билетов Citrus планирует открыть весной 2022 г., сообщала ранее совладелица и гендиректор S7 Group Татьяна Филева.

«Citrus выбрала ОРС по итогам тендера. В конкурсе участвовали как зарубежные, так и российские системы бронирования», – сказала представитель S7 Тамара Никифорова. Она объяснила выбор тем, что ОРС соответствует планам и потребностям лоукостера.

ОРС – это система обслуживания пассажиров (PSS), которая включает в себя и инвенторную систему, где авиакомпания хранит данные о рейсах, тарифах и провозных емкостях. Через нее проходят и бронирования авиабилетов, это ключевой IT-продукт для авиакомпаний. По данным СПАРК, 100% акций АО «ОРС» владеет «Национальная система бронирования». В этой компании 84% принадлежит Ванцеву через ООО «Развитие систем бронирования», еще 16% – у компании «Технология управления ресурсами», в которой три совладельца – Сизинцев, Андрей Миллер и Александр Спирин.

Вы видите 26% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных