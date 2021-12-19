Новый лоукостер Citrus выбрал российскую систему бронирования

Новый лоукостер Citrus выбрал российскую систему бронированияАвиакомпания будет работать через ОРС Виталия Ванцева
Авиакомпания-лоукостер Citrus группы S7, которая запустит первые рейсы летом 2022 г., выбрала систему бронирования авиабилетов. Это российская ОРС («Онлайн резервейшен систем», ранее продукт назывался ТАИС PSS), мажоритарным акционером которой является совладелец аэропорта «Внуково» и авиакомпании «Азимут» Виталий Ванцев. Об этом «Ведомостям» рассказали представитель S7 и гендиректор ОРС Александр Сизинцев.
Продажи билетов Citrus планирует открыть весной 2022 г., сообщала ранее совладелица и гендиректор S7 Group Татьяна Филева.
«Citrus выбрала ОРС по итогам тендера. В конкурсе участвовали как зарубежные, так и российские системы бронирования», – сказала представитель S7 Тамара Никифорова. Она объяснила выбор тем, что ОРС соответствует планам и потребностям лоукостера.
ОРС – это система обслуживания пассажиров (PSS), которая включает в себя и инвенторную систему, где авиакомпания хранит данные о рейсах, тарифах и провозных емкостях. Через нее проходят и бронирования авиабилетов, это ключевой IT-продукт для авиакомпаний. По данным СПАРК, 100% акций АО «ОРС» владеет «Национальная система бронирования». В этой компании 84% принадлежит Ванцеву через ООО «Развитие систем бронирования», еще 16% – у компании «Технология управления ресурсами», в которой три совладельца – Сизинцев, Андрей Миллер и Александр Спирин.