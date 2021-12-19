Новый лоукостер Citrus выбрал российскую систему бронирования

ОРС – это система обслуживания пассажиров (PSS), которая включает в себя и инвенторную систему, где авиакомпания хранит данные о рейсах, тарифах и провозных емкостях. Через нее проходят и бронирования авиабилетов, это ключевой IT-продукт для авиакомпаний. По данным СПАРК, 100% акций АО «ОРС» владеет «Национальная система бронирования». В этой компании 84% принадлежит Ванцеву через ООО «Развитие систем бронирования», еще 16% – у компании «Технология управления ресурсами», в которой три совладельца – Сизинцев, Андрей Миллер и Александр Спирин.