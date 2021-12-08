Конкурент «Победы» начал формировать расписание полетов

При выборе Омска и Казани в качестве первых аэропортов базирования учитывался потенциал развития рынка, уточнил представитель S7 Group. По оценке компании, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население (1,26 млн и 1,14 млн человек соответственно) и экономику. К тому же ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового авиаперевозчика. При этом 6 декабря подконтрольная Объединенной авиастроительной корпорации авиакомпания Red Wings объявила о планах базировать в Омске свои самолеты SSJ100.