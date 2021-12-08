Конкурент «Победы» начал формировать расписание полетов

Конкурент «Победы» начал формировать расписание полетовБазами для нового лоукостера Citrus станут аэропорты Омска и Казани
Новый лоукост-перевозчик авиахолдинга S7 Group – компания Citrus («Cities of Russia») – будет базироваться в Казани и Омске, сообщил 8 декабря журналистам представитель авиакомпании в среду. Это первые объявленные базы нового лоукостера, который должен начать полеты в июле 2022 г. Компания продолжит переговоры с другими региональными аэропортами и финализирует маршрутную сеть позднее, уточнил ее представитель. Продажа билетов на рейсы Citrus откроется весной 2022 г.
В сентябре бизнесмен Роман Троценко (владеет аэропортовым холдингом «Новапорт») заявлял, что S7 выбрала для базирования своего будущего лоукостера аэропорты Новосибирска, Воронежа, Челябинска, Тюмени (входят в «Новапорт»). «Мы с ними глубоко в переговорах в отношении их планов», – говорил Троценко в кулуарах ВЭФ-2021 (цитата по «Интерфаксу»). Позднее совладелица и гендиректор S7 Group Татьяна Филева сообщила, что переговоры с «Новапортом» продолжаются. «Это здорово, что Роман Троценко перечислил [аэропорты базирования Citrus. — "Ведомости"], но сначала он должен дать настолько хорошие цены в них, чтобы мы в них полетели», – говорила она.
При выборе Омска и Казани в качестве первых аэропортов базирования учитывался потенциал развития рынка, уточнил представитель S7 Group. По оценке компании, cложившаяся на сегодня маршрутная сеть из Казани и Омска не обеспечивает полное удовлетворение спроса в этих городах, учитывая их население (1,26 млн и 1,14 млн человек соответственно) и экономику. К тому же ни в одном, ни в другом городе еще нет крупного базового авиаперевозчика. При этом 6 декабря подконтрольная Объединенной авиастроительной корпорации авиакомпания Red Wings объявила о планах базировать в Омске свои самолеты SSJ100.
«Казань, например, по населенности сопоставима с Новосибирском (базовым аэропортом самой S7 Airlines. – "Ведомости") или Екатеринбургом (база "Уральских авиалиний" и Red Wings), а количество рейсов в регионы оттуда в 3-4 раза меньше», – сообщил гендиректор Citrus Григорий Давыдов. Полностью маршрутная сеть Citrus еще не финализирована, компания продолжает вести переговоры с рядом аэропортов, уточнили в компании.
Терминалы аэропортов Омска и Казани не входят в крупные аэропортовые холдинги и принадлежат регионам – Минимущества Омской области и Минземимущества Татарстана (через АО «Связьинвестнефтехим» ) соответственно. Пассажиропоток Омска в 2021 г. , по прогнозу менеджмента, должен приблизиться к 1,5 млн человек, в Казани в 2019 г. составил 3,5 млн пассажиров.
До 2013 г. в международном аэропорту Казани базировалась авиакомпания «Татарстан» (прекратила существование по итогам проверок после крушения Boeing 737 17 ноября 2013 г.), а также «Ак Барс Аэро», на базе которой в 2015 г. была создана «ЮВТ Аэро». «Ведомости» направили запрос в пресс-службы «ЮВТ Аэро» и Red Wings, а также представителю аэропорта Омска. В пресс-службе аэропорта Казани «Ведомостям» подтвердили, что проект по базированию самолетов Citrus «находится в работе, переговоры велись». «Сейчас, до начала операционной деятельности, считаем преждевременным давать подробные комментарии», – сообщил собеседник.
Citrus будет выполнять полеты на самолетах Airbus A320neo в монокомпоновке – на 186 кресел эконом-класса. В 2022 г. в парке перевозчика будет 8 самолетов, в 2023 г. – 16, в 2024 г. – 24 машины. Количество маршрутов будет увеличиваться с 22 в 2022 г. до 42 в 2023 г. и до 66 в 2024 г. В 2022 г. компания планирует перевезти 1 млн человек, в 2024 г. – 7,8 млн, объявляла ранее S7.
Объем инвестиций в проект Citrus на начальном этапе Татьяна Филева оценивала в 2,5–3 млрд руб. (с учетом лизинга самолетов) – это собственные средства группы S7. Окупить инвестиции рассчитывали за четыре года.
«У [семьи. – "Ведомости"] Филевых [ владеют группой S7 и будут владеть Citrus — "Ведомости"] огромный опыт в этом бизнесе, знание рынка и они рискуют своими деньгами, а не бюджетными. Обсуждать, очень хорош Омск или не очень, не вижу смысла. В первом приближении идея не выглядит кошмарной», – сообщил эксперт Центра инфраструктурных проектов ВШЭ Андрей Крамаренко. Эксперт уточнил, что пассажиропоток аэропорта Омска составляет более 1 млн человек и спрос на авиаперевозки там есть.
Генеральный директор агентства Infomost Борис Рыбак считает, что задача по развитию трафика аэропортов Омска и Казани непростая, но интересная. «Есть псевдонаучные методы, которые учитывают области захвата аэропорта (catchment area), но реальная практика показывает, что эти теоретизирования часто не совпадают с реальностью. Иногда кажется, что у аэропорта нет никаких шансов развить большой трафик, а с приходом авиакомпании это оказывается возможным. Навскидку очень интересный проект», – заметил эксперт.
При этом Рыбак указал на риски, связанные с тем, что Казань расположена довольно близко к Москве и связана со столицей различными видами сообщения – железнодорожным и автомобильным. «В нашей стране мало кто знает о перспективах межрегиональных и внутрирегиональных связей за пределами Москвы. А S7 – одна из немногих компаний, которые обладают реальным знанием: на протяжении многих лет они развивали хабы в Новосибирске и Иркутске».