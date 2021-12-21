«Роснефть» приняла зеленую стратегию до 2030 года

«Роснефть» приняла зеленую стратегию до 2030 годаКомпания намерена выйти на углеродную нейтральность к 2050 году
Совет директоров «Роснефти» одобрил стратегию развития компании до 2030 г. Документ предусматривает снижение углеродного следа. По словам главного исполнительного директора компании Игоря Сечина, которые приводятся в сообщении компании, новая стратегия будет способствовать более чем двукратному увеличению свободного денежного потока (FCF) к 2030 г. и обеспечит стабильный рост стоимости компании для акционеров и инвесторов. «При этом цели стратегии по снижению выбросов подтверждают статус компании как ответственного поставщика энергоресурсов и одного из лидеров энергоперехода в РФ», – подчеркнул он.
В свою очередь председатель комитета совета директоров по стратегии и устойчивому развитию «Роснефти» Роберт Дадли отметил, что цели компании по достижению чистой углеродной нейтральности к 2050 г. – важный шаг, отражающий высокую ответственность «Роснефти» перед мировым сообществом. «Роснефть-2030» – это стратегия, в которой сбалансированы вопросы устойчивости и акционерной доходности, и которая позиционирует компанию как уверенного лидера отрасли», – добавил он.
В частности, «Роснефть» ставит перед собой цель достичь углеродной нейтральности к 2050 г. по выбросам областей охвата 1 и 2 (прямых и косвенных энергетических выбросов). Достичь этой цели планируется благодаря сокращению эмиссии парниковых газов, использованию низкоуглеродной генерации, развития энергосберегающих технологий, улавливанию углерода, а также использованию потенциала природного поглощения.
При этом ряд стратегических инициатив компания планирует реализовать уже к 2030 г. В частности, к этому сроку планируется на 25% сократить выбросы областей охвата 1 и 2, а также осуществить меры по улавливанию и хранению углерода.
Также к 2030 г. планируется достичь нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа (ПНГ) – на 5 лет раньше, чем предполагалась изначально. Кроме того, планируется сократить выбросы метана до менее 0,2%, провести постепенный перевод собственного транспорта на низкоуглеродное топливо, осуществить программу по реализации газомоторного топлива и сети зарядных устройств для электромобилей на АЗС «Роснефти», а также начать производство и реализацию авиатоплива со сниженным углеродным следом.
Подчеркивается, что эти меры будут способствовать достижению целей стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г., Парижского соглашения по климату, а также 17 целей устойчивого развития ООН.
В сфере добычи углеводородов «Роснефть» планирует выйти к 2030 г. на уровень 330 млн т нефтяного эквивалента в год. Ключевыми драйверами роста производства компании станет флагманский проект «Восток ойл» (Таймыр и север Красноярского края), а также крупные нефтяные (Русское, Юрубчено-Тохомское, Северо-Даниловское и Северо-Комсомольское месторождения) и газовые проекты («Роспан», Харампур и другие).
Также к 2025 г. планируется увеличить общую долю добычи газа до 25% от всех углеводородов. В области нефтепереработки стратегия предусматривает рост выхода светлых нефтепродуктов на НПЗ в России до 69%.
При этом увеличение выплат акционерам и рост доходности остается одной из ключевых стратегических целей компании, подчеркивается в документе. FCF «Роснефти», как сообщается в документе, к 2030 г. удвоится.
Также компания также планирует достичь нулевого смертельного травматизма и аварийности на объектах.