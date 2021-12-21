«Роснефть» приняла зеленую стратегию до 2030 года

Совет директоров «Роснефти» одобрил стратегию развития компании до 2030 г. Документ предусматривает снижение углеродного следа. По словам главного исполнительного директора компании Игоря Сечина, которые приводятся в сообщении компании, новая стратегия будет способствовать более чем двукратному увеличению свободного денежного потока (FCF) к 2030 г. и обеспечит стабильный рост стоимости компании для акционеров и инвесторов. «При этом цели стратегии по снижению выбросов подтверждают статус компании как ответственного поставщика энергоресурсов и одного из лидеров энергоперехода в РФ», – подчеркнул он.