Ряд пострадавших в пандемию отраслей видят признаки восстановления

Ряд пострадавших в пандемию отраслей видят признаки восстановленияСреди основных вызовов в 2022 году – кадровый голод, инфляция и борьба за субсидии
В 2021 г. в сфере услуг и торговли вводились ограничения из-за пандемии коронавируса, которые, впрочем, были мягче прошлогодних. На этот раз федеральные власти ограничились нерабочими днями с 30 октября по 8 ноября (в Москве и еще пяти регионах они начались на несколько дней раньше), а региональные власти вводили QR-коды на въезд в регионы или доступ в торговые центры (ТЦ), общепит, отели, фитнес-клубы и т. п.
Негативный эффект для бизнеса тоже оказался мягче: в Москве в ноябре оборот пострадавших отраслей составил 461,3 млрд руб., что в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2020 г., и в 1,4 раза – в ноябре 2019 г. Об этом свидетельствуют данные московской мэрии и «Опоры России», которые проанализировали «Ведомости». Этот же показатель за январь – ноябрь составил 4,27 трлн руб., что в 1,6 раза превысил прошлогодние цифры (данных за 2019 г. нет). Представители столичного департамента торговли и услуг и департамента экономической политики и развития на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Из всех пострадавших отраслей самый позитивный настрой у владельцев ТЦ. Уходящий год, несмотря на все ограничения, был легче 2020 г., когда от трех до шести месяцев в отдельных регионах ТЦ стояли закрытыми, говорит президент Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, в Москве только за 10 дней простоя в ноябре убытки превысили 10–11 млрд руб. А в регионах, где были введены QR-коды для доступа в ТЦ (Татарстан, Башкортостан и др.), в первую неделю отмечалось падение трафика на 60–70% к 2019 г. (позже эта цифра снизилась до 10%), говорит Шакиров.
Коммерческий директор MallTech Мария Дриц сказала, что в ТЦ компании в Санкт-Петербурге, Уфе, Новосибирске, Красноярске, Новокузнецке и Перми (в большинстве из них действуют QR-коды) посещаемость увеличилась в среднем на 30% к 2020 г., а к 2019 г. – снизилась на 15–20%. По некоторым сегментам розницы товарооборот арендаторов ТРЦ значительно превысил докризисные значения, утверждает она. Московские ТЦ, не ограниченные QR-кодами, к концу года сравнялись по посещаемости или даже превысили показатели 2019 г., говорит Шакиров. При этом он считает, что отрасль все равно нужно признать пострадавшей от пандемии и дать субсидии на аренду, кредиты и т. д., за что союз продолжит бороться в следующем году.
Об этом же просила и фитнес-индустрия: не имея субсидий, владельцы площадей не готовы делать скидки арендаторам, страдающим от локдаунов и QR-кодов. Более 60% из 250 опрошенных Ассоциацией операторов фитнес-индустрии участников рынка отметили, что им не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией, выяснили «Ведомости». А по подсчетам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, только за несколько месяцев между летней волной ограничений и ноябрьским локдауном порядка 7% клубов российского рынка фитнес-услуг покинули рынок. Каждый день простоя в среднем стоит участникам отрасли 459 млн руб., и только московские клубы потеряли в ноябре 1,56 млрд руб.
Влияние ограничений на общепит отличается в разных регионах в зависимости от ограничений и мер поддержки, говорит общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов. Но в целом они привели к деградации рынка: рестораны со сложной концепцией закрываются, долю рынка у них отвоевывают более дешевые форматы. Миронов указывает, что, по данным NPD Group, на фастфуд в этом году пришлось 57% трат россиян за первые три квартала года, что сопоставимо с Китаем, США и Канадой. Впервые за 50% этот показатель в России перевалил еще до пандемии, в 2019 г., а в 2018 г. он составлял всего порядка 40%, по данным NPD Group.
Это подтверждают и владельцы фастфуда. Управляющий директор «Додо пиццы» в Евразии Иван Тихов называет компанию бенефициаром пандемии: по сравнению с 2020 г. выручка сети на ключевых рынках (Россия, Казахстан и Белоруссия) выросла более чем на 50% и составила 37 млрд руб., а в допандемийном 2019-м выручка сети была 20 млрд руб. В 2021 г. компания открыла 80 новых пиццерий. Пресс-служба KFC сообщила, что сети удалось сохранить темпы развития – за 2021 г. было открыто более 100 ресторанов по всей России. И хотя ограничения затронули бизнес KFC, с их воздействием компании удалось справиться благодаря адаптации к работе в условиях локдауна и развитию доставки, сообщил представитель компании. Трафик «Макдоналдса» растет, говорит его представитель, не уточняя цифр. Компания выполняет больше заказов навынос и на доставку: в кафе стали открываться специальные комнаты для сборки, что должно позволить увеличить число обрабатываемых заказов в час более чем на 20%. Среди вызовов грядущего 2022 года Тихов называет удержание цен и сохранение уровня сервиса на фоне усиления конкуренции за кадры.