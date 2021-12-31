Ряд пострадавших в пандемию отраслей видят признаки восстановления

Это подтверждают и владельцы фастфуда. Управляющий директор «Додо пиццы» в Евразии Иван Тихов называет компанию бенефициаром пандемии: по сравнению с 2020 г. выручка сети на ключевых рынках (Россия, Казахстан и Белоруссия) выросла более чем на 50% и составила 37 млрд руб., а в допандемийном 2019-м выручка сети была 20 млрд руб. В 2021 г. компания открыла 80 новых пиццерий. Пресс-служба KFC сообщила, что сети удалось сохранить темпы развития – за 2021 г. было открыто более 100 ресторанов по всей России. И хотя ограничения затронули бизнес KFC, с их воздействием компании удалось справиться благодаря адаптации к работе в условиях локдауна и развитию доставки, сообщил представитель компании. Трафик «Макдоналдса» растет, говорит его представитель, не уточняя цифр. Компания выполняет больше заказов навынос и на доставку: в кафе стали открываться специальные комнаты для сборки, что должно позволить увеличить число обрабатываемых заказов в час более чем на 20%. Среди вызовов грядущего 2022 года Тихов называет удержание цен и сохранение уровня сервиса на фоне усиления конкуренции за кадры.