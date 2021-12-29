Европейский бизнес предупредил о дефиците медтехники из-за правил импортозамещения

Европейский бизнес предупредил о дефиците медтехники из-за правил импортозамещенияНе надо навязывать больницам «мерседесы», парируют национальные производители
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) предложила кабинету министров разрешить иностранным производителям участвовать в госзакупках медицинского оборудования наравне с российскими. Объединение направило премьеру Михаилу Мишустину письмо с просьбой отменить ограничение «второй лишний», представитель правительства подтвердил его получение. Это одна из мер программы импортозамещения, которая автоматически обеспечивает национального поставщика приоритетом перед иностранным в конкурсах.
Правило «второй лишний», при котором государственные больницы и поликлиники не могут купить иностранное оборудование, если в торгах участвует отечественный производитель, может привести к «монополизации рынка» и «зависимости системы здравоохранения от ограниченного количества производителей», отмечается в материалах АЕБ к обращению в правительство (есть у «Ведомостей»).
По словам гендиректора ассоциации Тадзио Шиллинга, ограничение создает риски дефицита жизненно необходимого оборудования в российских медучреждениях уже в ближайшем будущем. «Здесь мы должны прежде всего заботиться о здоровье населения России», – заявил руководитель АЕБ.
На данный момент недостатка медоборудования на российском рынке не наблюдается, парировал представитель Минпромторга (ведомство отвечает за импортозамещение. – «Ведомости»). При отсутствии отечественных аналогов к участию в закупке допускаются иностранные товары, указал он.
Ограничения распространяются на 170 видов техники из специального реестра радиоэлектронной продукции. Помимо обычной электроники под них попали 30 видов медоборудования, включая томографы, аппараты УЗИ и рентгена, неонатальное, эндоскопическое оборудование. В сентябре Минпромторг опубликовал для общественного обсуждения проект постановления, где предлагает расширить список до 44 видов за счет аппаратов высоко- и низкочастотной терапии.
По некоторым видам медоборудования из реестра есть только один отечественный производитель, отмечают в АЕБ. Уже сейчас происходят приостановки закупок из-за отсутствия четких правил, как купить импортную технику, если нет отечественных аналогов сопоставимого класса, рассказал «Ведомостям» вице-президент General Electric в России и СНГ, председатель рабочей группы производителей медизделий АЕБ Дмитрий Занчев. О приостановке конкурсов в некоторых регионах также сообщила IMEDA – Ассоциации международных производителей медоборудования. В перспективе из-за ограничений клиники не смогут купить оборудование по своим потребностям, что скажется на качестве медицинской помощи, считает Занчев.
Учитывая специфику медоборудования – от разработки до регистрации и последующего сервисного обслуживания, – было некорректно выводить часть медтехники из сферы регулирования Минздрава и ставить в один ряд с остальной электроникой, уверен Занчев. В пандемию неправильно вводить какие-либо ограничения в отношении медоборудования, солидарны в IMEDA.
В сентябре Минфин направил письмо в Минпромторг, где раскритиковал резкое ужесточение правил из-за рисков срыва госзакупок, сообщал «Коммерсантъ». Минфин перенаправил «Ведомости» с вопросами в Минпромторг.
Представитель Минпромторга подчеркнул, что при составлении списка учитывались производственные мощности отечественного медпрома. Список согласован заинтересованными ведомствами, включая Минздрав. «Ведомости» направили запрос в Минздрав.
Как устраняют конкурентов из-за рубежа?
Впервые Минпромторг выступил за ограничения госзакупок импортного медоборудования в 2014 г. на фоне санкций США и ЕС. Тогда он планировал довести объем отечественных медизделий на рынке до 40% к 2020 г. (согласно госпрограмме «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности»). Однако в 2019 г. намеченную цель снизили до 25%.
Постепенно идея трансформировалось в правило «третий лишний» (постановления правительства №102 в 2015 г. и №878 в 2019 г.) – госзаказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии двух заявок из России и ЕАЭС.
В 2021 г. правила ужесточили, установив принцип «второй лишний» (постановление № 1432) Заявки с зарубежной техникой отклоняются уже при наличии хотя бы одного отечественного аналога. Покупать зарубежное можно только с разрешения Минпромторга.
Кроме того, с 2021 г. на медизделия распространили квоты на госзакупки. Больницы и поликлиники обязаны выполнять план, закупая определенную долю продукции из России и ЕАЭС.
Желание купить «Мерседес»
Принцип «второй лишний» упрощает отечественному оборудованию доступ на рынок, где «исторически сложилась гегемония западной техники», и облегчает реализацию федеральных и национальных проектов, заявил «Ведомостям» замгендиректора холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») Сергей Дмитроченко.
Ограничения охватывают небольшой перечень оборудования и не распространяются на основные категории медицинских изделий, указал представитель АО «НИПК «Электрон» (разрабатывает и внедряет оборудование). Вместе с другими мерами они должны обеспечить «устойчивый спрос на отечественную продукцию», рассчитывает он.
«Активная позиция правительства уже серьезно повлияла на ситуацию в госзакупах медоборудования, – считает представитель «Электрона». – Импортозамещение – это уже не отдаленная перспектива, а реальность». Наиболее развито в России производство оборудования для лучевой диагностики, отметил он: «Отечественные рентгеновские аппараты ни в чем не уступают зарубежным, а доля российской продукции на рынке в ряде сегментов превышает 90%».
Холдинг «Швабе» наблюдает рост закупок. В частности, открытый в декабре Магаданский областной онкодиспансер на 80% оборудован отечественной техникой, привел пример замгендиректора «Швабе»: «Качество производимой сегодня в России продукции порой не уступает западным аналогам, а в некоторых случаях и превосходит их».
«К сожалению, все еще можно видеть немало примеров, когда госзаказчики за бюджетные средства приобретают более дорогое импортное оборудование при наличии конкурентоспособных по качеству и цене российских аналогов», – сообщил «Ведомостям» представитель госкорпорации «Ростех». Принцип «второй лишний» должен исправить ситуацию, считает он: «Такие меры не позволяют выводить государственные средства из России в пользу зарубежных поставщиков и стимулируют развитие отечественных предприятий».
Врачебная среда относится к ограничениям враждебно, констатировал директор по развитию завода медтехники АО «Красногвардеец» Виктор Антонов: «Желание купить условный «Мерседес» понятно и объяснимо, тем более за многие годы каналы поставок импортного оборудования встроены в систему госзакупок и плотно увязаны с коррупцией», – утверждает он. Медучреждения игнорируют правила, утверждает Антонов: «Чтобы избежать закупок российского оборудования, они «выискивают зацепки и уловки» – такие параметры импортной техники, которые позволят заявить об отсутствии отечественных аналогов».
В 2021 г. закуплено всего 74 отечественных аппарата для ингаляционного наркоза – всего 10,5% от общего количества в 704, привел Антонов данные портала закупок. «Если врачебное сообщество осознает необходимость пойти на компромисс и от противостояния перейдет к тесному сотрудничеству с производителями, включая стадии разработок, выиграют все, кроме теневого коррупционного сектора», – считает Антонов.
«Ростех» выступает за дополнительную ответственность для заказчиков, которые пытаются обойти ограничения, «порой включая в техзадание экзотические и необоснованные условия под конкретных иностранных производителей». Минпромторг намерен запретить госзаказчикам, объявляя тендер, указывать дополнительные характеристики медтехники. Можно будет использовать только КТРУ (каталог товаров, работ и услуг), где прописан общий функционал, следует из проекта поправок в постановление правительства. Однако в таком случае заказчик может получить технику не по своим потребностям – например, без поддержки или оборудования рабочего места, предупредили в АЕБ.
Откроют ли иностранцы заводы в России
Минпромторг рассчитывает, что ограничения стимулируют международных производителей открывать предприятия в стране. «Мы уже провели ряд переговоров с зарубежными производителями медтехники, которые планируют локализовать производство в России», – сообщил «Ведомостям» представитель Минпромторга.
Ассоциация европейского бизнеса, напротив, опасается ухудшения инвестклимата в медицинской промышленности и сворачивания проектов по локализации и трансферу технологий, отмечается в материалах к письму в правительство.
Ужесточение вряд ли подтолкнет зарубежных производителей локализовать производство в России, полагают в IMEDA. «Крайне сложная» система признания статуса продукции и постоянное изменение госрегулирования «не способствуют улучшению инвестиционной привлекательности», отмечают эксперты.
За последние шесть лет (с тех пор как вступило в силу постановление правительства №719 от 2015 г. «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ»), ни одна из международных компаний – производителей крупного диагностического оборудования не смогла получить подтверждение происхождения продукции на территории России, констатировал представитель IMEDA.
Минпромторг планирует ввести балльную оценку уровня локализации медизделий. Подтверждать российское происхождение томографов, аппаратов рентгена, УЗИ и ИВЛ и т. д. производители будут, получая баллы за использование российских комплектующих и софта. Пока такая система предложена для 22 видов медизделий.
«Ситуация с локальными поставщиками комплектующих крайне сложная», – отмечают в IMEDA. Из-за этого международным брендам с производством в России будет еще сложнее получить статус «российских».