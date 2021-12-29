Европейский бизнес предупредил о дефиците медтехники из-за правил импортозамещения

Как устраняют конкурентов из-за рубежа?

Впервые Минпромторг выступил за ограничения госзакупок импортного медоборудования в 2014 г. на фоне санкций США и ЕС. Тогда он планировал довести объем отечественных медизделий на рынке до 40% к 2020 г. (согласно госпрограмме «Развитие медицинской и фармацевтической промышленности»). Однако в 2019 г. ​​намеченную цель снизили до 25%.



Постепенно идея трансформировалось в правило «третий лишний» (постановления правительства №102 в 2015 г. и №878 в 2019 г.) – госзаказчик должен отклонять заявки с предложением импортной радиоэлектроники при наличии двух заявок из России и ЕАЭС.



В 2021 г. правила ужесточили, установив принцип «второй лишний» (постановление № 1432) Заявки с зарубежной техникой отклоняются уже при наличии хотя бы одного отечественного аналога. Покупать зарубежное можно только с разрешения Минпромторга.​



Кроме того, с 2021 г. на медизделия распространили квоты на госзакупки. Больницы и поликлиники обязаны выполнять план, закупая определенную долю продукции из России и ЕАЭС.