Авиационное сообщение с Казахстаном нормализуется

«С момента объявления режима ЧП в Казахстане Air Astana выполнила два регулярных рейса из Нур-Султана в Москву – 7 и 8 января. На вечер 9 января запланирован еще один рейс», – сообщил «Ведомостям» в воскресенье представитель авиакомпании. На 10 января утвержден рейс Air Astana в «Домодедово» в 10 утра и обратный рейс в Нур-Султан в 11.50. Во «Внуково» 9 января с небольшой задержкой совершил перелет самолет из Нур-Султана казахстанской авиакомпании SCAT Airlines. Из столицы Казахстана в Новосибирск утром 9 января прилетел борт лоукостера Fly Arystan, 9–10 января планируются рейсы Qazaq Air в Новосибирск, Омск и Казань.