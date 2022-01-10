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Авиационное сообщение с Казахстаном нормализуется

Но доставка посылок и грузов почти остановилась
Анастасия Львова Ксения Потаева Маргарита Соболь Владислав Новый
Из-за отмены рейсов доставка авиацией из России в Казахстан задерживается в среднем на пять дней / Валерий Шарифулин / ТАСС

Авиасообщение с Казахстаном, практически прерванное из-за погромов в ряде городов республики, постепенно восстанавливается. Рейсы между казахской столицей Нур-Султан (ранее – Астана) и Москвой с 7 января выполняет национальный казахстанский перевозчик Air Astana, с 10 января их запустит «Аэрофлот», выяснили «Ведомости».

«С момента объявления режима ЧП в Казахстане Air Astana выполнила два регулярных рейса из Нур-Султана в Москву – 7 и 8 января. На вечер 9 января запланирован еще один рейс», – сообщил «Ведомостям» в воскресенье представитель авиакомпании. На 10 января утвержден рейс Air Astana в «Домодедово» в 10 утра и обратный рейс в Нур-Султан в 11.50. Во «Внуково» 9 января с небольшой задержкой совершил перелет самолет из Нур-Султана казахстанской авиакомпании SCAT Airlines. Из столицы Казахстана в Новосибирск утром 9 января прилетел борт лоукостера Fly Arystan, 9–10 января планируются рейсы Qazaq Air в Новосибирск, Омск и Казань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных