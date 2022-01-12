Как белорусский калий может обойти запрет Литвы на транзит

Как белорусский калий может обойти запрет Литвы на транзитВильнюс не может остановить поставки через посредников
Правительство Литвы приняло решение с 1 февраля расторгнуть договор компании «Литовские железные дороги» (LTG) с белорусским «Беларуськалием» на перевозку калийных удобрений. Об этом говорится в сообщении, размещенном 12 января на сайте кабинета министров республики. Причиной расторжения контракта названы «интересы национальной безопасности».
Литовское направление – одно из ключевых для экспорта «Беларуськалия», компания доставляет продукцию в порты для дальнейшей перевозки морем. Текущий договор с Литовскими железными дорогами заключен в 2018 г. и действует до 2023 г., объемы перевозки – до 12 млн т калия в год, отмечает правительство Литвы.
Проблемы с калийным транзитом через Литву возникли в декабре 2021 г., когда под очередную волну американских санкций попал трейдер «Беларуськалия» – Белорусская калийная компания (БКК). Против самого производителя удобрений санкции вводились еще летом 2021 г. Поводом для новых ограничений в конце года стала ситуация на западной границе Белоруссии, через которую в Евросоюз проникали мигранты из Азии. Но LTG было затруднительно исполнить запрет США вести дела с «Беларуськалием» и его трейдером: белорусская сторона заранее авансировала свои перевозки. Разрыв контракта в этой ситуации привел бы убыткам LTG. При этом у Вильнюса было время продолжать транзит калия до апреля, когда должны вступить в силу санкции США.
БКК грозила судебными исками в случае остановки транзита, об этом 21 декабря заявляла представитель трейдера Ирина Савченко литовской радиокомпании LRT. Кроме того, она не исключала исков со стороны покупателей удобрений. Также Савченко упоминала и о риске принятия ответных мер Белоруссией: «В случае невыполнения Литвой своих международных обязательств Беларусь будет вынуждена принять ответные меры – ведь ваша страна тоже является транзитным государством» (цитата по «Интерфаксу»). «Ведомости» направили запрос в БКК.
Остановка литовского транзита – не единственная проблема «Беларуськалия», ранее из–за санкций от его удобрений уже начали отказываться крупные потребители. 10 января о прекращении закупок у БКК заявила норвежская Yara (один из крупнейших производителей удобрений Европы). Но Yara намерена прекратить деловые отношения с белорусскими компаниями к апрелю 2022 г., тогда как Вильнюс собирается разорвать контракт, не дожидаясь вступления санкций США в силу («Ведомости» подробно писали об этом 11 января).
Более того, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис отметил, что правительство будет рассматривать на предмет интересов нацбезопасности и возможные другие договоры на транзит удобрений из Белоруссии. Такую возможность упомянула 12 января, и сама LTG в своем сообщении на сайте. LTG заявила, что готова выполнить решение правительства, но напомнила, что заказы на перевозку удобрений может разместить не только «Беларуськалий», но и другие компании, не попавшие под санкции. LTG Cargo (грузовое подразделение LTG) должна иметь правовое обоснование для отказа в перевозке таких грузов, говорится в сообщении железнодорожной компании.
Взыскать какую–то компенсацию с литовской стороны БКК и «Беларуськалию» будет непросто, считают юристы. Адвокат практики международного экономического комплаенса Art de lex Марат Самарский отмечает, что судить о перспективах иска БКК к LTG трудно судить, не зная нюансов договора. Условия договора перевозки стороны официально не раскрывали. Руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин предположил, что между сторонами был заключен «обычный договор перевозки, который может быть расторгнут на общих основаниях, в том числе в одностороннем порядке перевозчиком». «Кроме того, по общему правилу, известному гражданскому законодательству большинства стран мира, акты органов госвласти являются основанием для прекращения или изменения гражданско-правовых договоров», – добавляет он. Поэтому LTG, по мнению юриста, теперь «придется считать недополученную прибыль».
Но, по мнению Самарского, есть очевидные аргументы как в пользу признания действий литовского контрагента законными, так и против него. С одной стороны, можно утверждать об отсутствии фактического контроля со стороны литовского контрагента за развитием ситуации из-за действий официального Вильнюса. «Как бы не старался добросовестно действовать литовский контрагент, он не может нарушать регулирование собственного правительства», – говорит юрист. Кроме того, добавляет он, решение о выходе из отношений было максимально оперативным и осуществлено по четким формулировкам.
«Но против законности отказа белорусская сторона может доходчиво развернуть версию о потенциальном предвидении такого негативного сценария, и, как следствие этого, принятия литовским контрагентом положений договора, направленных на обеспечение выполнения обязательств (штрафных мер, согласования механизма расчета убытков и т. д), подтверждающих согласие на такой риск», – рассуждает Самарский.
Гландин согласен, что LTG обязаны выполнять решения собственного правительства. Кроме того, Литовские железные дороги, по его словам, являются хозяйствующим субъектом, на который распространяется регламент ЕС от 2006 г. (в редакции от 2021 г.), которым были введены ограничения на транспортировку белорусских калийных удобрений через ЕС. Юрист также затруднился оценить шансы БКК на взыскание компенсации.