Как белорусский калий может обойти запрет Литвы на транзит

Проблемы с калийным транзитом через Литву возникли в декабре 2021 г., когда под очередную волну американских санкций попал трейдер «Беларуськалия» – Белорусская калийная компания (БКК). Против самого производителя удобрений санкции вводились еще летом 2021 г. Поводом для новых ограничений в конце года стала ситуация на западной границе Белоруссии, через которую в Евросоюз проникали мигранты из Азии. Но LTG было затруднительно исполнить запрет США вести дела с «Беларуськалием» и его трейдером: белорусская сторона заранее авансировала свои перевозки. Разрыв контракта в этой ситуации привел бы убыткам LTG. При этом у Вильнюса было время продолжать транзит калия до апреля, когда должны вступить в силу санкции США.