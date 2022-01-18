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Росавиация объяснила задержки рейсов увеличением частоты полетов и неготовностью аэропортов

Но аэропорты вину отрицают и считают, что авиакомпании опаздывают сами
Анастасия Львова
В Росавиации считают, что летние задержки рейсов участились во многом из-за пандемии / Андрей Гордеев / Ведомости

Росавиация назвала свою версию причин участившихся в 2021 г. задержек авиарейсов. По данным ведомства, это произошло из-за концентрации рейсов на внутренних направлениях, увеличившейся частотности полетов и нехватки персонала и спецтехники в аэропортах. Такое объяснение приведено в письме заместителя руководителя Росавиации Олега Сторчевого председателю ассоциации «Общероссийское объединение пассажиров» (ООП) Илье Зотову. С копией документа ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили в ООП.

Росавиация с середины 2019 г. перестала публиковать рейтинг пунктуальности авиакомпаний, сославшись на отсутствие единой методики подсчетов у перевозчиков, аэропортов и регуляторов. Ведомство продолжает вести эту статистику непублично, фиксируя задержки рейсов от двух часов и более.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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