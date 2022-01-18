Росавиация объяснила задержки рейсов увеличением частоты полетов и неготовностью аэропортов

Росавиация назвала свою версию причин участившихся в 2021 г. задержек авиарейсов. По данным ведомства, это произошло из-за концентрации рейсов на внутренних направлениях, увеличившейся частотности полетов и нехватки персонала и спецтехники в аэропортах. Такое объяснение приведено в письме заместителя руководителя Росавиации Олега Сторчевого председателю ассоциации «Общероссийское объединение пассажиров» (ООП) Илье Зотову. С копией документа ознакомились «Ведомости», его подлинность подтвердили в ООП.