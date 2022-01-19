Газпромбанк вошел в бизнес по строительству частных путепроводов

Компания была зарегистрирована в 2019 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Сейчас она на 25% принадлежит другой структуре ГПБ – «Сибфинансу», оставшиеся 75% – у кипрского офшора «Транспорт инфрастракчур инвестментс». Основателями ПРХ были Игорь Литвак, Георгий Сирота, Николай Казанский и Роман Одегов, затем их доли были переданы в кипрскую компанию. Литвак и Сирота являются совладельцами инвесткомпании «Садовое кольцо», Одегов – гендиректор ПРХ. Сирота также возглавляет совет директоров холдинга.