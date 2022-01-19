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Газпромбанк вошел в бизнес по строительству частных путепроводов

Потребность в таких инвестициях в России оценивается в 200 млрд рублей
Денис Ильюшенков
Максим Стулов / Ведомости

Структура Газпромбанка (ГПБ) «ГПБ развитие активов» закрыла сделку по приобретению блокирующего пакета в уставном капитале ООО «Путепроводы регионов холдинг» (ПРХ), рассказал «Ведомостям» представитель банка. ПРХ – единственная компания в России, которая построила и эксплуатирует частные путепроводы через железную дорогу в регионах, за пределами Московской и Петербургской агломераций.

Компания была зарегистрирована в 2019 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Сейчас она на 25% принадлежит другой структуре ГПБ – «Сибфинансу», оставшиеся 75% – у кипрского офшора «Транспорт инфрастракчур инвестментс». Основателями ПРХ были Игорь Литвак, Георгий Сирота, Николай Казанский и Роман Одегов, затем их доли были переданы в кипрскую компанию. Литвак и Сирота являются совладельцами инвесткомпании «Садовое кольцо», Одегов – гендиректор ПРХ. Сирота также возглавляет совет директоров холдинга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных