Росавиация и Ространснадзор разошлись в оценках работы авиакомпании «Якутия»

В частности, 27 случаев нестабилизированного захода на посадку без ухода на второй круг Росавиация не отнесла к авиаинцидентам. Проверка выполнения техобслуживания самолетов также не подтвердила замечания Ространснадзора, следует из письма Сторчевого. Проверка инцидента с обнаружением вибрации в турбине двигателя Boeing 737 (до устранения дефекта на этом самолете было совершено еще 30 рейсов) показала, что «это отклонение не выходит за пределы эксплуатационных ограничений».