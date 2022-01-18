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Росавиация и Ространснадзор разошлись в оценках работы авиакомпании «Якутия»

Выявленные надзором нарушения регулятор признавать отказался
Анастасия Львова
О проверках «Якутии» стало известно в сентябре 2021 г. / Максим Стулов / Ведомости

Росавиация не согласилась с итогами проверки авиакомпании «Якутия», проведенной Ространснадзором в 2021 г. «По результатам проверки 55 авиационных событий, подпадающих под критерии авиационных инцидентов, исключено 54 события», только по одному Росавиация назначила комиссию для расследования, следует из письма заместителя руководителя федерального агентства Олега Сторчевого председателю Общероссийского объединения пассажиров Илье Зотову (копия документа есть у «Ведомостей»).

В частности, 27 случаев нестабилизированного захода на посадку без ухода на второй круг Росавиация не отнесла к авиаинцидентам. Проверка выполнения техобслуживания самолетов также не подтвердила замечания Ространснадзора, следует из письма Сторчевого. Проверка инцидента с обнаружением вибрации в турбине двигателя Boeing 737 (до устранения дефекта на этом самолете было совершено еще 30 рейсов) показала, что «это отклонение не выходит за пределы эксплуатационных ограничений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных