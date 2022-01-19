ФАС предписала отдать контракт в Тюменской области санавиации «Ростеха»Другим претендентом на него была вертолетная «дочка» Utair
Тюменское управление ФАС обязало областную клиническую больницу № 1 (ОКБ № 1) заключить контракт на обслуживание санитарной авиацией со структурой «Ростеха», сообщил «Ведомостям» представитель ведомства. Ранее поданная жалоба входящей в госкорпорацию «Национальной службы санитарной авиации» (НССА), по его словам, была удовлетворена.
«УФАС решило признать заказчика нарушившим ч. 1 ст. 83.2 закона о контрактной системе; выдать заказчику обязательное для исполнения предписание об отмене протокола отказа от заключения контракта с НССА и о заключении с ними контракта», – говорится в решении антимонопольного ведомства, с которым ознакомились «Ведомости».
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