Суд арестовал активы «Русагро» и ее акционеров Мошковича и Басова на 22 млрд рублей

В недавнем интервью «Ведомостям» Басов говорил, что «Русагро» уже выкупило все интересующие активы «Солнечных продуктов», в том числе «Волжский терминал», и работает на них на правах собственника. В результате сделки компания стала крупнейшим в России производителем сырого подсолнечного масла, вторым крупнейшим производителем промышленных жиров и улучшила свои позиции на рынке майонеза, говорил Басов. «Из сегмента второстепенной значимости масложировой сегмент «Русагро» стал крупнейшим по выручке – она составила в прошлом году 76 млрд руб. Это в 4 раза больше, чем в 2017 г., когда в составе группы еще не было никаких активов «Солнечных продуктов», – объяснял он. В структуре выручки в прошлом году его доля составила 44%. А по итогам девяти месяцев 2021 г. она увеличилась до 57%. Сам Басов с 1 января 2022 г. не работает в «Русагро», его преемником стал Тимур Липатов, ранее возглавлявший «Силовые машины».