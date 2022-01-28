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РЖД хочет нарастить транзит контейнеров вчетверо

Компания хочет развивать маршруты в обход Казахстана и Белоруссии
Ксения Потаева
Андрей Гордеев / Ведомости

РЖД готовит программу развития транзита грузов в контейнерах через Россию, рассказал 26 января журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило. Объемы таких перевозок, по его словам, в ближайшие пять лет должны вырасти в 4 раза к показателям 2021 г. То есть к 2027 г. они могут достигнуть около 4 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.

Шило уточнил, что для увеличения контейнерного транзита РЖД намерена развивать не только российские, но и казахстано-китайские пункты пропуска, а также «искать новые точки выхода в Европу». Это, по его словам, потребует дополнительных инвестиций, в том числе в российские, белорусские и казахстанские логистические терминалы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных