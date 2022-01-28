РЖД хочет нарастить транзит контейнеров вчетверо

РЖД готовит программу развития транзита грузов в контейнерах через Россию, рассказал 26 января журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило. Объемы таких перевозок, по его словам, в ближайшие пять лет должны вырасти в 4 раза к показателям 2021 г. То есть к 2027 г. они могут достигнуть около 4 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.