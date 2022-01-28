РЖД хочет нарастить транзит контейнеров вчетверо

РЖД хочет нарастить транзит контейнеров вчетвероКомпания хочет развивать маршруты в обход Казахстана и Белоруссии
РЖД готовит программу развития транзита грузов в контейнерах через Россию, рассказал 26 января журналистам заместитель гендиректора компании Алексей Шило. Объемы таких перевозок, по его словам, в ближайшие пять лет должны вырасти в 4 раза к показателям 2021 г. То есть к 2027 г. они могут достигнуть около 4 млн TEU (эквивалент 20-футового контейнера) в год.
Шило уточнил, что для увеличения контейнерного транзита РЖД намерена развивать не только российские, но и казахстано-китайские пункты пропуска, а также «искать новые точки выхода в Европу». Это, по его словам, потребует дополнительных инвестиций, в том числе в российские, белорусские и казахстанские логистические терминалы.
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