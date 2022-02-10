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Продажи дорожно-строительной техники в 2021 году выросли в полтора раза

В этом году рынок не упадет, но и вряд ли вырастет, считают в отрасли
Денис Ильюшенков
Продажи дорожно-строительной техники в России в 2021 г. выросли на 47% / Андрей Гордеев / Ведомости

Рынок дорожно-строительной и спецтехники (ДСТ) в России по итогам 2021 г. вырос на 47% до 22 498 единиц. Об этом говорится в сообщении профильного комитета Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). В IV квартале минувшего года продажи выросли на 49% в годовом выражении до 7075 штук. Представленные в комитете компании занимают около 80% российского рынка ДСТ.

Продажи экскаваторов-погрузчиков за 2021 г. выросли на 48% до 5518 единиц, гусеничных экскаваторов – на 56% до 6613 штук, погрузчиков с бортовым поворотом – на 27% до 1576 штук, колесных погрузчиков – на 38% до 3255 единиц, гусеничных тракторов – на 55% до 1694 штук, колесных экскаваторов – на 50% до 949 единиц, самоходных грейдеров – на 42% до 1113 штук. Реализация новых сочлененных самосвалов увеличилась сразу на 90% до 321 штуки, самосвалов с жесткой рамой – в 2,3 раза до 336 единиц, трубоукладчиков – в 3 раза до 122 штук, одновальцевых вибрационных катков – на 54% до 470 штук.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных