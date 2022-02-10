Продажи дорожно-строительной техники в 2021 году выросли в полтора раза

Продажи экскаваторов-погрузчиков за 2021 г. выросли на 48% до 5518 единиц, гусеничных экскаваторов – на 56% до 6613 штук, погрузчиков с бортовым поворотом – на 27% до 1576 штук, колесных погрузчиков – на 38% до 3255 единиц, гусеничных тракторов – на 55% до 1694 штук, колесных экскаваторов – на 50% до 949 единиц, самоходных грейдеров – на 42% до 1113 штук. Реализация новых сочлененных самосвалов увеличилась сразу на 90% до 321 штуки, самосвалов с жесткой рамой – в 2,3 раза до 336 единиц, трубоукладчиков – в 3 раза до 122 штук, одновальцевых вибрационных катков – на 54% до 470 штук.