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Из-за зимней Олимпиады Китай до середины марта остановил заводы в Пекине

Это привело к задержкам с доставкой товаров российским потребителям
Ксения Потаева Маргарита Соболь
Минэк пытается найти баланс рисков по концессиям между инвестором и бюджетом / Gabriel BOUYS / AFP

Задержки грузов, которые доставляют автотранспортом из Китая в Россию, выросли в среднем до 14 дней, рассказали «Ведомостям» сотрудники автоперевозчиков и подтвердили в ассоциации «Сообщество топ-менеджеров логистических компаний» (СТМЛК).

К традиционной коронавирусной проблеме прибавились и «олимпийские» ограничения. По словам директора филиала транспортной компании ПЭК в Китае Алексея Музеева, товар с заводов и фабрик в Пекине можно будет забрать только после 14 марта из-за проведения зимних Олимпийских (4–20 февраля) и Паралимпийских игр (4–13 марта). Кроме того, по его словам, из-за новых вспышек коронавируса в январе – феврале в городах Шэньчжэнь, Тяньцзинь, Гуанчжоу и провинции Хэнань перемещение между некоторыми регионами КНР приостановлено. Это увеличивает сроки доставки грузов внутри страны, говорит Музеев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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