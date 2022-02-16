«Газпром» в январе 2022 года переплатит за украинский транзит вдвое – около $50 млн

«Газпром» в январе 2022 года переплатит за украинский транзит вдвое – около $50 млнЭто компенсируется доходами от сверхвысоких цен на газ в Европе
В январе 2022 г. «Газпром» прокачал в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины 1,6 млрд куб. м газа, или около 53,7 млн куб. м в сутки в среднем, свидетельствуют данные российской компании и «Оператора ГТС Украины».
Пятилетний российско-украинский контракт на транзит газа в 2019–2024 гг. содержит условие «качай или плати», согласно которому объем прокачки должен составлять 3,3 млрд куб. м в месяц, или 109 млн куб. м в сутки. Но так как реальные поставки ниже, то, по расчетам «Ведомостей», «Газпром» только за январь переплатил за транзит через Украину около $52,5 млн.
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