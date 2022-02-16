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«Газпром» в январе 2022 года переплатит за украинский транзит вдвое – около $50 млн

Это компенсируется доходами от сверхвысоких цен на газ в Европе
Матвей Катков
Транзитные трубы газотранспортной системы Украины продолжают оставаться полупустыми / Iren Moroz / Pacific Press / LightRocket via Getty Images

В январе 2022 г. «Газпром» прокачал в Европу через газотранспортную систему (ГТС) Украины 1,6 млрд куб. м газа, или около 53,7 млн куб. м в сутки в среднем, свидетельствуют данные российской компании и «Оператора ГТС Украины».

Пятилетний российско-украинский контракт на транзит газа в 2019–2024 гг. содержит условие «качай или плати», согласно которому объем прокачки должен составлять 3,3 млрд куб. м в месяц, или 109 млн куб. м в сутки. Но так как реальные поставки ниже, то, по расчетам «Ведомостей», «Газпром» только за январь переплатил за транзит через Украину около $52,5 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных